Transfert du port de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec

Une entente de principe a été annoncée le 8 aout pour le transfert, en date du 30 mars 2020, des ports de Matane, de Gaspé, de Rimouski et de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires.

En plus des quais commerciaux, le transfert comprend des bâtiments et aires d'entreposage, des brise-lames aux ports de Matane et Gros-Cacouna ainsi qu'un quai éperon au port de Rimouski.

«Cette entente constitue une étape importante dans la concrétisation des orientations gouvernementales exprimées dans la Stratégie maritime. Elle est l'expression d'un niveau d'engagement sans précédent du gouvernement du Québec, en soutien au développement économique des régions, qui sont un terreau fertile pour l'expansion de notre économie maritime», a indiqué le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour.

Le gouvernement du Canada fournira 163 M$ pour les quatre ports. Cela comprend une subvention de 148,8 M$ à verser à la province pour soutenir les couts futurs d'exploitation et d'entretien des ports, le solde représentant les investissements dans des projets spécifiques et d'autres couts devant être engagés par Transports Canada avant leur transfert.

« Le transfert de ces installations portuaires donne le feu vert au gouvernement du Québec et aux entreprises privées pour investir dans ces collectivités, ce qui contribuera grandement au développement commercial et touristique de la région, et génèrera des retombées économiques enviables pour les populations régionales», a commenté le ministre des Transports, Marc Garneau.

Cette prise en charge favorisera la pérennité de ces installations, qui contribuent à la prospérité économique et à la création d'emplois dans les collectivités et les régions qu'elles desservent. Elle permettra aussi une meilleure valorisation de leur potentiel en fonction des besoins des utilisateurs actuels, du développement de nouvelles activités et de l'implication des usagers et des partenaires du milieu dans la gestion de ces ports.

Lancé en avril 2015, le Programme de transfert des installations portuaires (PTIP) vise à faciliter le transfert des 50 installations portuaires restantes de l'inventaire de Transports Canada à d'autres entités. Il vise à vendre ou à céder des installations portuaires administrées par Transports Canada à des parties intéressées, nommément des sociétés d'État et d'autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et des municipalités, des organisations à but non lucratif, le grand public ainsi que des groupes autochtones.