200 billets supplémentaires pour le spectacle d'Hubert Lenoir à Trois-Pistoles

La météo étant favorable, l'organisme L’œil de la tempête présentera Hubert Lenoir au motel camping des Flots Bleus sur Mer samedi prochain, le 18 août à Trois-Pistoles. Deux-cent billets supplémentaires sont en vente à partir d’aujourd’hui, étant donné que le spectacle est prévu en plein air.

Le site sera ouvert à partir de 19 h 30 et le groupe louperivoise Les Flos assurera la première partie. Du stationnement sera disponible à proximité du site, mais nous vous suggérons d’opter pour le covoiturage. Sur le site, les achats pourront être faits en argent comptant seulement.

Les billets sont en vente en ligne dès maintenant au https://lepointdevente.com/billets/lot180818001 et disponibles le soir du spectacle, s'il en reste. Il est possible d'obtenir plus d'information en contactant l’organisme par courriel au [email protected]