La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup s’associe au réaménagement du département d’oncologie

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lance une campagne de levée de fonds pour financer le réaménagement du département d’oncologie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) à Rivière-du-Loup. Ce projet permettra aux usagères et aux usagers du département d’oncologie de Rivière-du-Loup de bénéficier de plus de confort et d’intimité lors des traitements de chimiothérapie.

Chaque année au Bas-Saint-Laurent, plus de 1500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Plus de 2500 personnes qui sont accueillies annuellement au département d’oncologie de Rivière-du-Loup pour des suivis, des traitements ou des visites. Pour Mona Charest, survivante d’un cancer du sein et usagère du département d’oncologie su CHRGP, «il est primordial d’offrir aux usagers un espace qui favorise leur bien-être et qui est adapté à leurs besoins».

Ce projet vise à réduire le stress lié aux visites à l’hôpital grâce à un espace conçu pour favoriser le bien-être pendant les soins. «L’aménagement du département d’oncologie constitue beaucoup plus qu’un simple souci esthétique! Un environnement sain et confortable est absolument essentiel au maintien de la dignité des patients et est nécessaire à leur guérison» ajoute Mona Charest, signataire d’une lettre enjoignant la population à contribuer à la hauteur de ses moyens.

L’équipe du département d’oncologie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage accueille ce projet avec enthousiasme : «un environnement de soin apaisant et confortable est un grand avantage dans le parcours de traitement du cancer .

Ce projet ne peut être réalisé qu’en comptant sur la participation de la population de la région. Tous les montants, petits et grands, sont accueillis avec gratitude par la Fondation, car c’est avec la force du nombre que la Fondation pourra atteindre l’objectif visé.

Les gens sont invités à donner via le santerdl.ca, en appelant au 418-868-1010 #62237, ou encore par la poste à l'adresse 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, G5R 2A4.