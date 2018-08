Un premier pas vers une usine de biocharbon à Saint-Jean-de-Dieu

Le 16 aout, le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, était à Saint-Jean-de-Dieu pour annoncer cinq projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). La MRC des Basques a notamment reçu 500 000 $ pour la transformation d’un bâtiment dans cette municipalité en motel industriel qui abritera une usine de biocharbon.

La MRC des Basques a mis en place un parc industriel éclaté sur son territoire. Le bâtiment qui sera acquis et converti en motel industriel à Saint-Jean-de-Dieu en fait partie. Le préfet Bertin Denis a précisé que l’investissement de la MRC était de deux millions de dollars, une somme à laquelle on doit maintenant déduire la subvention de 500 000 $. «La MRC et le promoteur, nous avons investi 280 000 $ jusqu’à maintenant pour mesurer le potentiel du projet et sa faisabilité», a mentionné M. Denis.

Le ministre D’Amour a pour sa part ajouté que son gouvernement avait signé une lettre à l’intention du promoteur du projet pour une aide financière de 2,7 M$. «Le projet sera annoncé et précisé plus tard, nous laissons cela à la discrétion du promoteur», a indiqué M. D’Amour.

Le préfet de la MRC des Basques a fait un parallèle avec l’usine de granules qui ressemblait beaucoup à ce projet. À nouveau, deux usines créant 50 emplois chacune sont projetées à Saint-Jean-de-Dieu et dans la Matapédia. On utilisera des résidus de bois, soit des copeaux et du bois à faible valeur. On parle d’un nouveau débouché pour l’exportation. À Saint-Jean-de-Dieu, dix emplois seraient créés la première année du projet, soit pour développer le produit.

AUTRES PROJETS

La somme totale de 2 125 000 $ a été octroyée pour les cinq projets annoncés le 16 aout. Pour l’occasion, M. D’Amour était accompagné de la préfet de la MRC de Témiscouata, membre du comité régional de sélection des projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions et présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Guylaine Sirois.

Les quatre autres projets sont davantage à caractère régional. Le Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent reçoit 375 000 $ sur trois ans afin de soutenir des entreprises d’économie sociale. La Société de promotion économique de Rimouski pilote un projet de prestation de services aux entreprises sur tout le territoire avec un montant de 500 000 $ sur trois ans. Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent obtient 500 000 $ pour maintenir 15 travailleurs de rue sur le territoire bas-laurentien. L’Agence de mise en valeur de la forêt privée obtient 250 000 $ pour réaliser des éclaircies commerciales dans des plantations privées.

Rappelons que le ministre D’Amour avait dévoilé une première série de projets le 16 février dernier à Trois-Pistoles. Le gouvernement du Québec avait alors versé une somme de 1,2 million de dollars pour sept projets. Le 23 avril, le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata était à Dégelis pour annoncer à nouveau l’octroi d’une somme totale de 2,1 millions de dollars à dix projets dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). D’autres annonces ont également eu lieu plus à l’est du territoire du Bas-Saint-Laurent.