La nouvelle école à Rivière-du-Loup et l’agrandissement à Saint-Modeste devront attendre

Info Dimanche a appris, à quelques semaines de la rentrée scolaire, que les projets d’agrandissement de l’école de Saint-Modeste pour la création d’un gymnase et de construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup n’ont pas été retenus par le ministère de l’Éducation pour l’été 2018.

«Nous sommes très déçus de la réponse, mais nous savions qu’il y avait plus de 170 demandes. Nous allons la réitérer pour l’an prochain puisque nous y tenons fortement. Les élèves seront bien installés dans un milieu propice aux apprentissages», explique la présidente de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Édith Samson.

Le ministère de l'Éducation n'a pas retenu la demande d'une nouvelle école de 21 classes à Rivière-du-Loup. La demande prévoyait aussi l'ajout de classes spécialisées pour répondre aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage. Les deux demandes de la CS font partie des 115 projets non-retenus par le ministère de l’Éducation. La demande pour Saint-Modeste, qui identifiait un besoin immédiat de quatre locaux a aussi fait l'objet d'un refus de la part du Ministère.

Dans chacune des écoles ayant un nombre d’élèves excédentaire, soit à Saint-Modeste et à l’école internationale Saint-François, trois annexes seront installées pour les accueillir tous. Il s'agit d'une réponse à court terme seulement, assure la commission scolaire. Cette dernière assure qu'elle récidivera avec de nouvelles demandes qui seront déposées dès la rentrée scolaire.

Rappelons que la dernière construction d’école, dans le secteur de Rivière-du-Loup remonte à 1972, date de l’ouverture de l’École Joly. Depuis 1972, la population de Rivière-du-Loup est passée de 12 750 à près de 20 000, ce qui justifiait, de l’avis du conseil des commissaires, l’ajout d’une quatrième école dans le secteur, après les écoles Internationale Saint-François-Xavier, Roy-Joly et La Croisée I et II. Un besoin immédiat de 19 locaux avait été identifié et documenté auprès du ministère, en soutien à cette première demande.

Quarante projets d’ajout d’espace pour la formation générale ont été retenus par le ministère lors de l’appel pour l’été 2018, dont la construction d’une école primaire à Rimouski.