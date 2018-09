Groupe Lebel achète deux scieries à l'entreprise Maibec

Le Groupe Lebel de Rivière-du-Loup a fait l'acquisition le 6 aout de deux usines de bois d'oeuvre, situées à Saint-Pamphile de l'Islet et à Masardis au Maine, appartenant à Maibec. Cette transaction sera complétée au cours des semaines à venir.

Les 315 employés de Maibec concernés par cette transaction conserveront leur emploi au sein du Groupe Lebel. Les deux entreprises étant privées, les détails de la transaction ne seront pas publiés. Au terme de cette transaction, Groupe Lebel atteindra une capacité de production de bois d’œuvre de 820 millions de PMP (dans une proportion de 85% canadienne et 15% américaine).

«Cette transaction permet aux employés de Maibec qui travaillent aux usines concernées de se joindre à une entreprise familiale québécoise aux assises fortes dans le secteur du bois d'œuvre au Bas-Saint-Laurent. Le Groupe Lebel poursuivra le développement de ces scieries et relèvera les défis de ce secteur avec une confiance renouvelée.»

Groupe Lebel est une entreprise familiale qui œuvre dans le domaine forestier depuis plus de 60 ans. Ayant son siège social à Rivière-du-Loup dans le Bas Saint-Laurent, elle est profondément enracinée en région dans 13 municipalités du Québec et 2 de l'Ontario. Une fois la transaction terminée, l'entreprise emploiera environ 950 personnes grâce aux activités de première, deuxième et troisième transformations.