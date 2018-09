Le Great Lakes Tour sort victorieux à Rivière-du-Loup

L’équipe du Great Lakes Tour a engrangé 13,5 points contre 10,5 pour celle de Circuit Canada Pro Tour pour mettre la main sur la Coupe Lepage Millwork, une copie de la Coupe Ryder, présentée au club de golf Rivière-du-Loup, le 9 aout.

Les deux formations ont livré d’excellents duels tout au long des trois jours qu’a duré la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins, ce qui a fait dire au capitaine de l’équipe québécoise, Sonny Michaud que «la qualité du golf a été hallucinante tout le long du tournoi. On entendait parler qu’une équipe était en avance, mais moi ce que j’ai surtout retenu ce sont les oiselets et les aigles que les joueurs ont réussi.»

Les membres de l’équipe du Québec avaient la mine basse même s’ils pouvaient être fiers de leur jeu en général. «C’est difficile à avaler, a rajouté Sonny Michaud, mais je veux souligner la force de caractère de nos joueurs, ce qui caractérisait notre équipe. Je pense, entre autres, à Pierre-Alexandre Bédard qui a réussi à remporter la victoire contre un joueur du calibre de Lucas Kim.»

Il aurait pu aussi se citer en exemple. Il menait par deux trous contre David Morland IV après trois trous. Ce dernier a renversé la vapeur pour prendre les devants mais Michaud est revenu plus fort pour remporter quatre des cinq derniers trous et donner un point à l’équipe du Québec.

La joie régnait dans le camp ontarien qui, en plus de recevoir la Coupe Lepage Millwork, a pris possession d’un chèque de 30 000 $.

«Je suis vraiment fier de mes joueurs, a mentionné le capitaine David Morland IV. Je leur ai dit que ce matin nous allons à la guerre mais qu’à la fin de la journée nous signerons un traité de paix. C’est incroyable de voir comment les gars ont joué. Il règne vraiment une bonne camaraderie entre tous et surtout un grand respect.»

David Morland IV occupait la double fonction de capitaine et de joueur. «C’est la première fois que j’agissais en tant que capitaine et c’est pourquoi, en collaboration avec Sonny (Michaud), nous avons décidé de disputer tous les premiers matchs pour nous donner du temps d’aller voir les autres. C’est important de guider les joueurs. Par exemple, Lucas Kim ne s’était pas encore rendu aux trous 17 et 18, et c’était important de lui indiquer la bonne trajectoire.»

La constante qui revenait à chaque jour et qui a été encore plus accentuée lors de la dernière journée est que tous les joueurs ont adoré la formule. «Sincèrement, ajoute David Morland IV, les gars m’ont tous répété que c’était un évènement extraordinaire et qu’ils souhaitaient en avoir d’autres du genre.»

Les deux capitaines ont pris soin de remercier les artisans de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins en collaboration avec l’Hôtel Universel, l’Hôtel Levesque, McDonald’s et la Ville de Rivière-du-Loup, que ce soit la direction du club de golf Rivière-du-Loup, les bénévoles, les commanditaires et l’organisateur Circuit Canada Pro Tour.