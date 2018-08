Marathon de la création à Trois-Pistoles

Les 25, 26 et 27 juillet dernier à Trois-Pistoles s’est déroulé le 1er Marathon de la création. La compagnie Mars elle danse parrainée par Les Amis de l’Art de la Maison du Notaire ont présenté cette première présentation du Marathon de la création composé de cinq artistes, cinq résidences et cinq lieux de création.

Sous le thème de la « Rencontre des genres », les artistes Cynthia Naggar (vidéo), Annie Landreville (poésie), Stéphanie Beaudoin (danse-théâtre), Xavier Sénéchal (musique) et Laurence Belzile (arts visuels) ont profité d’une résidence de création de deux jours dans les lieux partenaires-diffuseurs.

Le 27 juillet en soirée, le public a eu la chance de découvrir les cinq œuvres et performances des artistes. Deux représentations du même contenu ont été offertes aux deux convois de piétions, le premier étant à 18 h et le second à 20 h. La sécurité des convois était assurée par l’animatrice Sara-Amélie Bellavance qui leur a aussi présenté la ville de Trois-Pistoles.

Cette première présentation de l’évènement a été un franc succès et c’est pour cette raison que le comité organisateur se plonge déjà sur l’élaboration d’une 2e qui pourrait avoir lieu en hiver.