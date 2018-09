Des champions régionaux à Trois-Pistoles

L’équipe peewee B de Trois-Pistoles a remporté la médaille d’or aux Championnats régionaux disputés à Matane les 3, 4 et 5 aout derniers.

La formation a gagné tous ses matchs les menant à la finale dimanche. Tirant de l’arrière 8-2 contre Rivière-du-Loup après deux manches de jeu, l’attaque a renversé la vapeur pour l’emporter 15-11.

Les entraineurs sont fiers de la performance de leur équipe. La prochaine étape sera les Championnats provinciaux à Sherbrooke les 24, 25 et 26 aout prochains.

L’équipe peewee B de Trois-Pistoles présente lors des régionaux était composée des membres suivants: Derek Boucher, Émile Dionne, Angélique Larrivée, Tristan Ouellet, Mathilde Ouellet, Étienne Ouellet, Emrik Sirois et François St-Jean, accompagnés de deux substituts Gabriel Michaud et Félix Rioux-Rheault (catégorie moustique). Ce dernier est absent sur la photo. Les entraineurs sont : Alain Dionne, Éric St-Jean, Denis Boucher, Sylvain Michaud et Xavier McNicoll Belzile.