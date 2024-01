Rétrospective 2023 : juillet partie 1

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Intersection St-Elzéar et St-Magloire : les feux de circulation bien accueillis

Les nouveaux feux de circulation à l’angle des rues St-Elzéar et St-Magloire ont été bien accueillis contrairement à ce que s’attendaient les élus de la Ville de Rivière-du-Loup. Le maire, Mario Bastille, a signifié après la séance du conseil du 26 juin avoir déjà reçu de bons commentaires sur leur mise en fonction.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/513708/intersection-st-elzear-et-st-magloire-les-feux-de-circulation-bien-accueillis



Alex Belzile s’entend avec les Rangers de New York

Alex Belzile change d’adresse. Le natif de Saint-Éloi a conclu une entente avec l’organisation des Rangers de New York, ce samedi 1er juillet, dans le cadre du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/513861/alex-belzile-sentend-avec-les-rangers-de-new-york



La Riveraine convertie en salle polyvalente

L’ancienne église de Saint-Jean-Baptiste située à Notre-Dame-des-Neiges, maintenant surnommée la Riveraine, sera convertie en salle polyvalente. Par les travaux effectués, la Municipalité souhaite garder l’édifice ouvert à la population et dynamiser le lieu en organisant diverses activités.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/513441/lappel-doffres-pour-la-bibliotheque-de-notre-dame-du-portage-est-lance

La retraite attendra bien encore un peu

Quand il regarde dans le miroir de sa vie, Gaétan Thériault aperçoit la longue route qu'il a parcourue au fil de ses huit décennies. Mais c'est le regard tourné vers l'avenir que l'octogénaire à l'emploi de Béton provincial mène sa bétonnière.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/513483/la-retraite-attendra-bien-encore-un-peu

Un projet de CPE se développe pour le parc Cartier

À la suite d’un travail de longue haleine entre les trois centres de la petite enfance de la ville soient le CPE de Rivière-du-Loup, le CPE des Cantons et le CPE des Jardins Jolis ainsi que de la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et le Centre local de développement (CLD) de la région, le ministère de la Famille a attribué 55 places en garderie pour le territoire. Un projet a été déposé au gouvernement du Québec afin de construire un CPE dans le secteur du parc Cartier à proximité de la nouvelle école.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/513700/un-projet-de-cpe-se-developpe-pour-le-parc-cartier

Canac travaille pour une ouverture à Rivière-du-Loup en 2024

Tout vient à point à qui sait attendre, et la patience des Louperivois dans le dossier de Canac sera récompensée dans un peu plus d’un an. Le quincaillier québécois est plus près que jamais de s’installer à Rivière-du-Loup. Il souhaite même le faire au courant de l’année 2024 à la suite d’investissements majeurs d’environ 20 M$.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/514009/canac-travaille-pour-une-ouverture-a-riviere-du-loup-en-2024

Justine Pelletier sera vice-capitaine du Canada pour Pacific Four Series

Rugby Canada a récemment fait connaitre la liste des 30 joueuses qui formeront l’équipe canadienne pour les matchs de la Pacific Four Series 2023, un événement de World Rugby, disputé à Ottawa, qui réunira les plus grandes nations du sport sur la planète. Sans surprise, Justine Pelletier fait partie de la formation, elle a même été nommée vice-capitaine.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/514112/justine-pelletier-sera-vice-capitaine-du-canada-pour-pacific-four-series

Un nouveau quartier général pour Racines boulangerie fermière

L’ancien magasin général Sirois de Cacouna accueillera de nouveaux hôtes, l’automne prochain. Le bâtiment empreint d’histoire, situé au cœur de la municipalité, a récemment été acquis par les propriétaires de l’entreprise Racines boulangerie fermière, Eve Lapierre et Fabien Demandolx. Ils comptent y produire leurs pains et pâtisseries, mais aussi en profiter pour accueillir leur clientèle.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/514206/un-nouveau-quartier-general-pour-racines-boulangerie-fermiere

Le projet du parc canin de Rivière-du-Loup progresse

Les prochains mois permettront au projet de parc canin de Rivière-du-Loup de franchir différentes étapes vers sa concrétisation sur la rue Delage. Des sommes moins importantes seront d’ailleurs nécessaires, puisqu’il a été légèrement revu à la baisse à la suite d’une hausse marquée des couts.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514207/le-projet-du-parc-canin-de-riviere-du-loup-progresse

Une victoire pour l’équipe Israel-Premier Tech signée Michael Woods

La journée de dimanche en aura été une très belle pour l’équipe cycliste Israel-Premier Tech qui participe ces jours-ci au prestigieux Tour de France. La formation, dont certaines racines remontent jusqu’ici, à Rivière-du-Loup, a célébré une belle victoire lorsque le coureur canadien Michael Woods a franchi la ligne d’arrivée de la neuvième étape au premier rang.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/514324/une-victoire-pour-lequipe-israel-premier-tech-signee-michael-woods

Environ 80 mm de pluie sont tombés à Saint-Honoré-de-Témiscouata

La localité de Saint-Honoré-de-Témiscouata a connu de la pluie torrentielle en après-midi le 9 juillet. Le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, a confirmé qu’environ 80 mm de pluie ont été reçus en cinq ou six heures dans cette région.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514348/environ-80-mm-de-pluie-sont-tombes-a-saint-honore-de-temiscouata

Un projet immobilier de 52 logements à Saint-Antonin

Le développement de la ville de Saint-Antonin s’effectue à grande vitesse depuis quelques années et le rythme ne ralentit pas. L’homme d’affaires et promoteur Conrad Gosselin a annoncé la réalisation à venir d’un nouveau projet domiciliaire de 52 logements à l’ouest de la rue Landry, ce mercredi 12 juillet.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/514551/un-projet-immobilier-de-52-logements-a-saint-antonin

Boxe : Antoine Caillouette parmi l’élite canadienne

La pandémie et les arrêts des activités sportives ont mis un bâton dans les roues de plusieurs athlètes ces dernières années. Certains ne s’en sont jamais relevés, laissant de côté la pratique sportive compétitive. Mais Antoine Caillouette de Rivière-du-Loup n’a pas lâché et il est aujourd’hui récompensé pour sa persévérance et son dévouement envers son sport.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/514575/boxe-antoine-caillouette-parmi-lelite-canadienne

Le dragage est autorisé au port de Rivière-du-Loup jusqu’en 2033

La Société des traversiers du Québec pourra poursuivre ses travaux de dragage au port de Rivière-du-Loup jusqu’en 2033. Le gouvernement du Québec lui a officiellement octroyé une autorisation en ce sens dans un décret ministériel publié dans la Gazette officielle, le 21 juin.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514646/le-dragage-est-autorise-au-port-de-riviere-du-loup-jusquen-2033

La plateforme d'observation des bélugas Putep’t-awt est complétée

La construction de la plateforme terrestre d’observation des mammifères marins Putep’t-awt, un grand projet à flanc de montagne de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW), est maintenant terminé. Il faudra cependant encore patienter près d’un an avant que le site puisse accueillir ses premiers visiteurs et touristes réguliers.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514684/la-plateforme-dobservation-des-belugas-putept-awt-est-completee

Zachary Émond prêt pour un nouveau départ

Après avoir subi deux opérations importantes aux hanches, lesquelles l’ont privé d’une grande partie de la dernière saison de hockey, le gardien Zachary Émond est prêt à remettre les jambières à temps plein. Et il ne pourrait être plus heureux d’avoir la chance de le faire chez lui au Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/514771/zachary-emond-pret-pour-un-nouveau-depart

Le rein de mon frère

Tout dans la vie unit Gaston et Daniel Francoeur. Le rang 2 à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, où ils habitent, illustre parfaitement l'univers de proximité de ces deux frères. Leurs maisons voisines, la ferme qu’ils ont partagée, l’érablière et leurs terres, tout les rapproche. Leur complicité est évidente. Et maintenant, Daniel peut pleinement profiter de l’été grâce au rein de son frère, un cadeau de vie inestimable, reçu le 15 mars dernier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514762/le-rein-de-mon-frere

Illumination des chutes à Rivière-du-Loup : «Ça va être magnifique!»

Dix mois après avoir accordé un contrat de conception de plans afin d'illuminer de la paroi rocheuse du bassin des chutes à Rivière-du-Loup, la Ville a lancé deux appels d’offres pour la réalisation du projet. Une somme d’un peu moins de 475 000 $ a été réservée au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour sa concrétisation.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/514727/illumination-des-chutes-a-riviere-du-loup-ca-va-etre-magnifique