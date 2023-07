Un projet de CPE se développe pour le parc Cartier

À la suite d’un travail de longue haleine entre les trois centres de la petite enfance de la ville soient le CPE de Rivière-du-Loup, le CPE des Cantons et le CPE des Jardins Jolis ainsi que de la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et le Centre local de développement (CLD) de la région, le ministère de la Famille a attribué 55 places en garderie pour le territoire. Un projet a été déposé au gouvernement du Québec afin de construire un CPE dans le secteur du parc Cartier à proximité de la nouvelle école.

«Ça fait pratiquement une grosse année et demie qu’on met de la pression sur le ministère pour lui faire comprendre que c’est faux que Rivière-du-Loup est en équilibre au niveau de l’offre et de la demande. On a de la demande comme jamais», souligne Marie-Claude Desbiens, directrice générale du CPE de Rivière-du-Loup.

Le dépôt de cette proposition par le CPE de Rivière-du-Loup fait suite à l’annonce effectuée par la ministre de la famille, Suzanne Roy, le 13 juin indiquant l’octroi de 6 300 places en garderie subventionnées dans la province dans le cadre du Grand chantier pour les familles et l’ouverture d’un appel de projets le 15 juin. Le moment était donc opportun pour le CPE afin de développer l’offre de places en garderie dans la région.

En plus, Mme Desbiens mentionne le parc Cartier «n’est pas du tout desservi présentement au niveau des installations. Il n’y a aucun service de garde alors que c’est un quartier très très familial».

APPUI DE RIVIÈRE-DU-LOUP

La Ville de Rivière-du-Loup a donné son appui au CPE à la séance du conseil du 26 juin pour le projet de construction d’un bâtiment de 40 places dans le parc Cartier. D’après le maire, Mario Bastille, il était important de faire comprendre au gouvernement la nécessité d’avoir des places en garderie à Rivière-du-Loup. En constatant le nombre de naissances, la Ville a anticipé le déficit à venir et a aidé à démontrer que le ministère n’avait pas les bons chiffres en main.

M. Bastille a confié que ces places «ne seraient pas de trop et seraient les bienvenues» dans ce quartier. Le secteur est constitué d’une majorité de jeunes familles où 201 enfants de 0 à 4 ans sont dénombrées, selon les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Les élus ont adopté la résolution puisque le projet permettrait de répondre «à des besoins criants de place en garderie dans un quartier névralgique». Ils s’attendent aussi à l’augmentation de la pression des besoins de places en garderie à la suite de la construction de la nouvelle école qui risque d’entrainer l’arrivée de nombreux ménage.

UN PROJET QUI DATE

Le projet de construction d'un CPE dans le parc Cartier avait déjà été soumis en 2021, mais avait été refusé puisque le ministère considérait que Rivière-du-Loup était en équilibre au biveau des places, selon la directrice générale. Les autres CPE avaient aussi essuyé des refus pour des projets d’agrandissement chez Premier Tech et d’installation sur la rue Témiscouata.

L’appel de projets se terminera le 13 juillet. Marie-Claude Desbiens explique que les projets seront, par la suite, évalués durant le moins d’aout. Les résultats risquent d’être connus en septembre. Il sera donc possible de savoir si le projet de CPE dans le parc Cartier sera approuvé et pourra aller de l’avant dans environ deux mois. À ce moment, elle sera prête à dévoiler tous les détails : «Ça va vraiment être un très beau projet».