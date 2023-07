Environ 80 mm de pluie sont tombés à Saint-Honoré-de-Témiscouata

La localité de Saint-Honoré-de-Témiscouata a connu de la pluie torrentielle en après-midi le 9 juillet. Le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, a confirmé qu’environ 80 mm de pluie ont été reçus en cinq ou six heures dans cette région.

Ces estimations se basent sur les images radar d’Environnement Canada. À titre comparatif, une alerte de pluie est émise lorsque plus de 50 mm de pluie sont annoncés en 24 heures, puisque cette quantité est suffisante pour causer des inondations.

Plus de 50 mm de pluie sont tombés dans un délai de seulement 1 h 30 à Saint-Honoré-de-Témiscouata, selon M. Bégin. «Ensuite, les 20 à 30 mm supplémentaires sont tombés dans les heures suivantes. Le plus gros de la pluie est tombé en une heure ou deux, donc c’était de la pluie torrentielle», précise le météorologue d’Environnement Canada. Ce phénomène localisé se produit chaque été dans différentes régions du pays. Cette fois, il a touché terre au Témiscouata.

Le météorologue Jean-Philippe Bégin ajoute que des routes de terre ou des nouvelles constructions sont des segments plus vulnérables qui peuvent être plus facilement emportés lors d’épisodes de précipitations intenses.

La route Gérard-Roy, soit la route de desserte de l’autoroute 85 à Saint-Honoré-de-Témiscouata, ainsi que la route Talbot, ont été lourdement endommagées par la rapide crue des eaux pendant les orages.

La moitié d’une voie de la route Talbot, près de l’intersection de la route Gérard-Roy, a été fermée à la circulation puisqu’une partie de l’asphalte s’est affaissée sous la force de l’eau. Les équipes des travaux publics de Saint-Honoré-de-Témiscouata sont au travail dès aujourd’hui afin de remettre les routes en état.

De plus, la route 232 entre la route 289 à Rivière-Bleue et le chemin Gérard-Bouchard à Saint-Eusèbe a été fermée en raison de l’accumulation d’eau. Environnement Canada a émis une alerte d’orages violents pour la région du Témiscouata du 9 au 10 juillet. Des pluies torrentielles qui causent des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes étaient prévues.

» À lire aussi : Des orages violents causent des bris à Saint-Honoré-de-Témiscouata