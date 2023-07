Zachary Émond prêt pour un nouveau départ 

Attendu par les citoyens et sportifs de toute la région, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile a été une nouvelle fois couronné d’un franc succès, du 30 juin au 2 juillet. L’événement, qui célébrait son 5e anniversaire et dont la réputation n’est plus à faire, a atteint ses objectifs de réunir la population et d’encourager la pratique ...