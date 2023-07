Alex Belzile s’entend avec les Rangers de New York 

Le Triathlon Pohénégamook arrive à grand pas et il en est déjà à sa 8e édition. Les 1er et 2 juillet prochain, près de 250 participants et leurs familles se déplaceront dans la région pour venir participer aux différentes épreuves. L’événement ne passe plus inaperçu à Pohénégamook. Il est devenu un classique annuel pour un bon nombre d’athlètes ...