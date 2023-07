Illumination des chutes à Rivière-du-Loup : «Ça va être magnifique!»

Dix mois après avoir accordé un contrat de conception de plans afin d'illuminer de la paroi rocheuse du bassin des chutes à Rivière-du-Loup, la Ville a lancé deux appels d’offres pour la réalisation du projet. Une somme d’un peu moins de 475 000 $ a été réservée au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour sa concrétisation.

«Ça va être un legs pour le 350e», souligne le directeur au service des communications à la Ville, Pascal Tremblay. Le 23 décembre, les Louperivois fêteront l’anniversaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup. Sa fondation remonte en 1673, alors que l’intendant Jean Talon a cédé la terre à l’homme d’affaires Charles Aubert de la Chesnaye.

Les élus souhaitent une installation des lumières à l’automne pour une inauguration le jour de la concession de la Ville, en plein temps des Fêtes. Cependant, la date n’est pas coulée dans le béton, puisque le type d’équipement requis pour l’illumination peut être complexe à se procurer à courte échéance. Dépendamment des délais inscrits dans les soumissions, Rivière-du-Loup aura une meilleure idée de la date du lancement.

Selon M. Tremblay, «un legs ce n’est pas nécessairement pendant un évènement ou la même année, ça peut venir après». Il indique néanmoins que les élus travailleront à son aboutissement le plus rapidement possible.

La somme exacte inscrite au PTI est de 474 872,31 $. Le montant, pour l’instant, est totalement assumé par Rivière-du-Loup. Toutefois, la Ville reste à l’affût des nouveaux programmes auxquels elle pourrait être admissible afin de réduire la facture. Elle regarde aussi l’avenue de s’associer avec des partenaires locaux qui aimeraient participer au projet.

«C’est un investissement exceptionnel dans quelque chose qui va devenir un attrait incontournable. Les chutes le sont déjà», soutient le directeur en indiquant qu’au-dessus de 400 000 entrées au parc des Chutes sont dénombrées chaque année.

En considérant les couts versus les bénéfices, les élus ont évalué que le montant investi était acceptable. Sans pouvoir chiffrer, le directeur du service des communications estime que les retombées économiques seront importantes pour les entreprises de la région et que la beauté de l’endroit sera améliorée pour les citoyens et les touristes. «L’illumination des chutes c’est vraiment une mise en valeur du secteur, ce ne sont pas juste de petites lumières. Ça va être quelque chose de très beau et pérenne qui va augmenter la valeur touristique de ce lieu-là».

Les avis publiés dans l’édition papier d’Info Dimanche du 5 juillet prendront fin le 31 juillet à 10 h. Des soumissionnaires sont recherchés pour le matériel ainsi que pour l’installation.

ET LA PASSERELLE?

Pour le conseil municipal, le fil du projet de passerelle entre les parcs des Chutes et de la Croix n’est pas tiré. «Il est sur la glace compte tenu des investissements qui y étaient associés. Si un jour il y a une occasion de le réaliser à moindres couts, les élus n’y ferment pas la porte puisqu’il y avait aussi la possibilité d’avoir une plateforme d’observation», explique Pascal Tremblay.

Il en reparle puisque ce projet en est un intégré : «C’est une autre facette de l’amélioration du secteur des chutes qui est très très très photographié. C’est probablement l’attrait le plus couru de Rivière-du-Loup, ce qui nous permet de nous mettre sur la carte et d’attirer des touristes en grande partie».

Rappelons qu'après avoir été mis sur pause en aout 2022, les élus avaient remis le projet sur la table à dessin puisqu'une occasion s'est présentée d'envoyer une demande de subvention au programme TAPU. Une réponse est toujours attendue, de même que du côté de Transports Canada et d'une entreprise privée.

La mise en place de la passerelle permettrait d’avoir un angle de vue différent vers les chutes. «On serait vraiment en promontoire sur cette illumination-là, ça serait magnifique! Mais bon, l’avenir nous le dira», concède-t-il.