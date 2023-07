L’appel d’offres pour la bibliothèque de Notre-Dame-du-Portage est lancé

Notre-Dame-du-Portage a publié un appel d’offres dans l’édition papier du journal Info Dimanche du 21 juin pour la construction de sa nouvelle bibliothèque annexée au bureau municipal. Ce dernier, construit au début des années 1990, aura droit à une cure de rajeunissement et une réorganisation de ses espaces de travail.

«On va avoir une bibliothèque moderne, attrayante aussi, et pas trop grande qui correspond aux besoins de la municipalité», se réjouit le maire, Vincent More. Il espère un début des travaux à l’automne et une livraison au plus tard au printemps 2024.

Le bâtiment se tiendra sur un seul étage et sera situé derrière la bâtisse municipale dans le prolongement ouest. «Ça va permettre d’avoir une belle vue sur le fleuve», confie l’élu.

La bibliothèque servira aussi de salle multiusage et de réunion. M. More souhaite que des activités artistiques comme des vernissages et des expositions y soient organisées.

Il a hâte de voir les usagers s’y rendre, et encore plus les enfants de l’école qui pourront en profiter chaque semaine comme avant. «Ils vont pouvoir renouer avec la bibliothèque», souffle-t-il. Présentement, cette dernière se tient dans la salle de conférence du bureau municipal.

En novembre dernier alors que la directrice générale de la municipalité, Line Petitclerc, annonçait à Info Dimanche que Notre-Dame-du-Portage délaissait son projet d’Espace multifonction pour l’effectuer en deux parties, une firme d’architectes devait être engagée afin d’estimer le cout des travaux. Vincent More n’a pas souhaité dévoiler l’évaluation effectuée pendant le processus d’appel d’offres.

Indiquons cependant qu’une somme d’un peu plus d’1 M$ a été réservée au Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 de la municipalité. Un montant de 830 000 $ provenant du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) sera utilisé pour payer les travaux.

TRAVAUX DANS LE BUREAU MUNICIPAL

«On fait aussi une rénovation du bureau municipal avec une réorganisation des bureaux», souligne le maire. Actuellement, il souligne que l’espace est conçu pour 3 personnes, alors que Notre-Dame-du-Portage emploie actuellement 10 ressources. Ces modifications sont donc nécessaires, selon lui.

Durant les travaux, le bureau municipal sera fermé et déménagé ailleurs à Notre-Dame-du-Portage. L’horaire d’ouverture sera réduit à seulement quelques heures par semaine. Les employés effectueront majoritairement du télétravail durant cette période, soutient M. More, et réintègreront les locaux dès que possible.

Près de 670 000 $ seront investis pour la réalisation des travaux. Une subvention du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) de 100 000 $ a été octroyée à la municipalité.

Ainsi, un investissement de près de 1,7 M$ au total sera nécessaire pour l’ensemble du projet.

L’appel de projets prendra fin le 19 juillet dès 11 h.

Mentionnons qu’une somme d’un peu plus d’1 M$ a aussi été indiquée au PTI pour la restauration de la piscine municipale, dont 700 000 $ seraient assurés par une aide financière.