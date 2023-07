Un nouveau quartier général pour Racines boulangerie fermière 

L’ancien magasin général Sirois de Cacouna accueillera de nouveaux hôtes, l’automne prochain. Le bâtiment empreint d’histoire, situé au cœur de la municipalité, a récemment été acquis par les propriétaires de l’entreprise Racines boulangerie fermière, Eve Lapierre et Fabien Demandolx. Ils comptent y produire leurs pains et pâtisseries, mais aussi en profiter pour accueillir leur clientèle.

Les locaux du Magasin Sirois, qui ont abrité une autre boulangerie dans les dernières années, reprendront ainsi vie, au plus grand plaisir de la communauté. L’annonce, d’abord réalisée sur les réseaux sociaux, n’a pas manqué d’attirer son lot de commentaires positifs et de félicitations.

«Les gens sont très heureux et nous aussi», a confié Eve Lapierre la semaine dernière. «Depuis quelques jours, plein de gens nous racontent des histoires et des souvenirs de l’endroit.»

«On sent aussi que plusieurs personnes étaient tristes de la vente et de la possibilité que le magasin puisse redevenir un lieu privé. Pour la plupart des gens, c’est vraiment une bonne nouvelle», a-t-elle ajouté, se réjouissant de la confiance qui leur est actuellement témoignée.

Voilà maintenant quelques temps que les propriétaires de Racines boulangerie fermière rêvaient d’un endroit pour déménager leur production boulangère de leur maison de L’Isle-Verte à un local plus adapté où ils pourraient accueillir leurs fidèles clients. Le bâtiment, bien connu pour avoir été la propriété de la famille Sirois jusqu’au début des années 2000, s’est présenté à eux comme une évidence.

«Pour l’espace et la logistique, ça commençait à être plus compliqué [à la maison], alors on était à l’affut depuis janvier», a raconté Eve Lapierre.

«On est très contents, a-t-elle réitéré. C’est un super beau bâtiment, au cœur d’un village magnifique, près de Rivière-du-Loup. Pour nous, ça faisait beaucoup de sens.»

Sans s’avancer sur une date précise, les nouveaux propriétaires estiment qu’ils seront prêts à ouvrir leurs portes quelque part cet automne, le temps de déménager et de mettre l’endroit à leur main.

«On devrait utiliser l’espace du magasin général comme il est présentement, avec quelques petits ajustements», a-t-elle précisé.

D’ici là, l’entreprise sera présente dans les marchés publics, ainsi que sur la rue Lafontaine. Il n’est d’ailleurs pas question pour le couple de mettre fin à sa présence au centre-ville de Rivière-du-Loup.

«C’est super important pour nous d’y demeurer. On aime l’endroit et la synergie avec les commerces voisins. Les gens se sont aussi créé une habitude, alors on souhaite garder la même formule.»

«Cacouna, ça deviendra un lieu de rendez-vous quand ils voudront prendre le temps», a-t-elle proposé.

Une nouvelle qui réjouira à coup sûr les habitués, nombreux depuis la vente du premier pain il y a déjà quatre ans.