Justine Pelletier sera vice-capitaine du Canada pour Pacific Four Series

Rugby Canada a récemment fait connaitre la liste des 30 joueuses qui formeront l’équipe canadienne pour les matchs de la Pacific Four Series 2023, un événement de World Rugby, disputé à Ottawa, qui réunira les plus grandes nations du sport sur la planète. Sans surprise, Justine Pelletier fait partie de la formation, elle a même été nommée vice-capitaine.

Pelletier épaulera la capitaine Sophie de Goede, une coéquipière avec qui elle avait fait tout un duo pendant la Coupe du monde de rugby féminin, en novembre 2022.

Les sélections finales ont été faites à la suite d’un camp préparatoire de 40 joueuses au parc Oakfield Rugby Park, à Perth, qui comprenait un match amical de la fête du Canada contre les États-Unis. Depuis quelques jours, l’équipe était installée à Ottawa pour sa dernière semaine de préparation avant d’affronter les Black Ferns de Nouvelle-Zélande le samedi 8 juillet.

Parmi le groupe retenu, 22 joueuses de l’équipe ont une expérience de la Coupe du monde de rugby, et plusieurs ont participé à des finales de championnat à l’étranger au mois de juin.

Fabiola Forteza et Justine Pelletier ont remporté le titre Elite 1 Féminine avec le Stade Bordelais, tandis que Daleaka Menin, Emily Tuttosi et Gabrielle Senft ont participé à la finale de première division anglaise avec Exeter, perdue contre Gloucester.

«Nous avons eu six très bons jours d’entraînement à Perth, et les 40 joueuses du camp préparatoire ont beaucoup travaillé pour s’assurer que nous sommes prêts et préparés à affronter la Nouvelle-Zélande et l’Australie, a déclaré Kevin Rouet. Cette semaine a vu notre enthousiasme pour nos prochains matchs augmenter, et j’ai hâte de travailler avec ces joueuses au cours des deux prochaines semaines à Ottawa.»

Le Canada affrontera la Nouvelle-Zélande le 8 juillet et l’Australie le 14 juillet à la Place TD.