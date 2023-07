Une victoire pour l’équipe Israel-Premier Tech signée Michael Woods

Le Centre Santé Physique Plus et la nouvelle entreprise de vêtements de sport 4U se sont récemment associés pour créer un évènement : «L’Espoir par le sport». Une activité qui a pour but d’amasser des fonds pour le Centre de prévention du suicide du KRTB. La journée spéciale aura lieu le 9 septembre 2023 au Centre Santé Physique Plus. Plusieurs ...