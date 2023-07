Canac travaille pour une ouverture à Rivière-du-Loup en 2024

Tout vient à point à qui sait attendre, et la patience des Louperivois dans le dossier de Canac sera récompensée dans un peu plus d’un an. Le quincaillier québécois est plus près que jamais de s’installer à Rivière-du-Loup. Il souhaite même le faire au courant de l’année 2024 à la suite d’investissements majeurs d’environ 20 M$.

L’entreprise de Québec, spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie, est actuellement en construction d’un magasin de 40 000 pieds carrés dans la région de Sorel-Tracy. Ensuite, ce sera au tour du marché de Rivière-du-Loup de bénéficier de son arrivée, elle qui est vivement attendue depuis quelques années déjà.

«La prochaine ouverture, suivant celle de Sorel-Tracy, sera bel et bien Rivière-du-Loup», a confirmé Patrick Delisle, directeur marketing de Canac, en début de semaine.

Dans un scénario idéal, le quincaillier aimerait débuter la construction louperivoise dans quelques mois, à la toute fin de l’année 2023 ou encore au début de l’année 2024. L’ouverture sur le terrain de la rue Léo-Bourgoin, derrière l’Hôtel Universel, aurait lieu «quelque part à l’automne 2024».

Selon M. Delisle, le projet de Rivière-du-Loup sera très similaire à celui de Sorel-Tracy. Environ 20 M$ seront nécessaires pour la construction. Quelque 125 emplois seront également créés au sein de la communauté.

Plus de détails suivront..