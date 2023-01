Rétrospective 2022 : septembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Saint-Arsène a enfin son Centre de la petite enfance

Après près de dix ans de travail, le Centre de la petite enfance (CPE) des Cantons de Rivière-du-Loup a ouvert, conjointement avec la Municipalité de Saint-Arsène, les locaux du CPE Les petits pots de confiture ce 26 aout. Vingt-et-un enfants peuvent maintenant profiter des nouvelles installations dans lesquelles ont été investis près d’un million de dollars.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/471039/saint-arsene-a-enfin-son-centre-de-la-petite-enfance

Le cycliste Hugo Houle de passage à Rivière-du-Loup

Après avoir remporté la 16e étape du Tour de France en juillet, le cycliste de l’équipe Israël-Premier Tech, Hugo Houle, est venu s’entrainer à Rivière-du-Loup à quelques jours des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal qui se déroulaient les 9 et 11 septembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/471402/le-cycliste-hugo-houle-de-passage-a-riviere-du-loup

Mikey Thunder prêt à «tout conquérir» après Lutte Académie

Le lutteur de Rivière-du-Loup Mikey Thunder n’a peut-être pas atteint la finale de la compétition Lutte Académie 2022 comme il l’espérait, mais il retire de ce concours d’envergure une expérience unique et une motivation encore plus grande pour pousser sa carrière le plus loin possible.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/472112/mikey-thunder-pret-a-tout-conquerir-apres-lutte-academie

Rivière-du-Loup ciblée pour la création du premier réseau de l’entreprise VPorts

Rivière-du-Loup fait partie des villes que souhaite courtiser VPorts, une entreprise spécialisée dans la conception, la construction et l’exploitation d'infrastructures favorisant la mobilité aérienne avancée (MAA) au Québec et à l’international.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/472028/riviere-du-loup-ciblee-pour-la-creation-du-premier-reseau-de-lentreprise-vports

Moules zébrées détectées au lac Témiscouata

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs confirme la découverte de moules zébrées vivantes dans le lac Témiscouata. Il s'agit de la première mention de cette espèce envahissante dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'observation a été faite par l'organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean à la suite d'une mention citoyenne, et a été confirmée par la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/472159/moules-zebrees-detectees-au-lac-temiscouata

Plus de 1 600 jeunes lancent l’aventure vers le sommet

Un vent de jeunesse a soufflé au cœur de Rivière-du-Loup, le 16 septembre, alors que quelque 1 600 jeunes étudiants et une centaine d’accompagnateurs des écoles primaires de la région ont été les premiers à fouler la côte Saint-Pierre dans le cadre de l’École au Sommet du Défi Everest. Tous ensemble, ils ont donné le coup d’envoi à cet événement d’envergure qui fêtait son 10e anniversaire cette année.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/472042/plus-de-1-600-jeunes-lancent-laventure-vers-le-sommet

Les Braves Batitech sont champions

Les Braves Batitech du Témiscouata se sont assurés de refroidir rapidement les ardeurs des partisans du Bérubé GM les mieux habillés. Les visiteurs ont réussi 14 points en seulement 4 manches de travail pour filer vers une victoire convaincante de 14 à 1 à Trois-Pistoles, remportant du même coup la finale du championnat de la Ligue de baseball senior Puribec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/472096/les-braves-batitech-sont-champions

Permis accordé pour la démolition du 35, rue Saint-Louis

Le Groupe Medway, propriétaire du bâtiment principal et des hangars situés au 35, rue Saint-Louis, à Rivière-du-Loup, a pu aller de l'avant avec les travaux de démolition. Ce n’était qu’une formalité, mais la Ville de Rivière-du-Loup a octroyé le permis lors de la séance du conseil municipal du 12 septembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/471827/permis-accorde-pour-la-demolition-du-35-rue-saint-louis

Témiscouata-sur-le-Lac inaugure l’aréna Cascades

Ce 13 septembre, une quarantaine de personnes étaient rassemblées au nouvel aréna de Témiscouata-sur-le-Lac dans le secteur Cabano qui porte officiellement le nom Cascades. L’inauguration du bâtiment de 21,5 M $, situé au 50, rue St-Laurent, est une belle façon de tourner la page pour le maire Denis Blais.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/471828/temiscouata-sur-le-lac-inaugure-larena-cascades

La tarification de la SÉMER double en trois ans

La tarification pour le traitement des matières organiques par l’usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) de la MRC de Rivière-du-Loup passera de 15 $ à 20 $ par année par personne en janvier 2023, une augmentation d’environ 33 % en un an. Cette hausse permettra à la SÉMER d’aller chercher un montant de 500 000 $ de plus pour renflouer ses coffres.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/471900/la-tarification-de-la-semer-double-en-trois-ans

La page est tournée pour Noël Chez nous

Noël Chez nous, qui a été présenté pendant 16 ans à Rivière-du-Loup, ne reviendra pas sous sa forme traditionnelle en 2022. Le comité de travail a décidé d’en revoir le format, qui sera davantage bâti autour du Marché de Noël et de l’achat local. Le nouvel évènement, nommé Rivière-du-Loup en fêtes, était prévu au début du mois de décembre. La parade n'était toutefois pas au programme pour cette année.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/471581/la-page-est-tournee-pour-noel-chez-nous

Rébecca Déraspe, fille du fleuve et de théâtre

En amour avec le théâtre depuis son tout jeune âge, l’autrice de Notre-Dame-du-Portage Rébecca Déraspe reviendra au bercail les 9 et 10 septembre afin de partager sa passion, en tant que porte-parole du festival de lectures théâtrales Mots de la rive de Rivière-du-Loup, à l’endroit même où elle a eu son coup de foudre pour le 6e art.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/471439/rebecca-deraspe-fille-du-fleuve-et-de-theatre

Le Rendez-vous des Grandes Gueules sous une nouvelle présidence

Lors du lancement de la programmation officielle du Rendez-vous des Grandes Gueules (RDVGG) à la Forge à Bérubé ce 6 septembre, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles ont annoncé que le fondateur du Festival de contes et récits de la francophonie, Maurice Vaney, léguait le flambeau après 26 ans à la présidence de l’organisme. L’évènement, devenu un incontournable dans la MRC des Basques, sera chapeauté par nulle autre qu’Isabelle Moffet pour la 26e édition qui se déroulera du 2 au 9 octobre prochain.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/471378/le-rendez-vous-des-grandes-gueules-sous-une-nouvelle-presidence

Alyssa Ouellet et Raphaëlle Tremblay sélectionnées pour la Coupe du monde

Les athlètes du Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup brillent régulièrement sur les scènes provinciales et nationales. Deux d’entre elles ont eu l’occasion de performer avec les meilleures nageuses au monde. Alyssa Ouellet et Raphaëlle Tremblay ont reçu une invitation de Natation Canada afin de participer à la prochaine Coupe du monde FINA.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/472885/alyssa-ouellet-et-raphaelle-tremblay-selectionnees-pour-la-coupe-du-monde

Homme blessé près de l’autoroute 85 : 19 mois de prison pour un des accusés

Accusé de tentative de meurtre, Jean Junior L’Arêche Baptiste de Rivière-du-Loup a été déclaré coupable le 21 septembre de voies de fait graves mettant la vie de la victime en danger et d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. Il a écopé d’une peine de 19 mois de prison qui lui a été imposée par le juge Pierre L. Rousseau.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/472679/homme-blesse-pres-de-lautoroute-85-19-mois-de-prison-pour-un-des-accuses

Martin Rioux remporte un lot de 1 M$ au Lotto Max

L'identité du gagnant du lot de 1 M$ remporté au Marché Desbiens et Fils de Cacouna a été dévoilée ce 23 septembre par Loto-Québec. Martin Rioux, un résident du Bas-Saint-Laurent, a remporté un Maxmillions au Lotto Max au tirage du 13 septembre!

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/472497/martin-rioux-remporte-un-lot-de-1-m$-au-lotto-max

S’inspirer de la nature pour créer

À cheval entre Cacouna et L’Isle-Verte, au Parc côtier Kiskotuk, une petite maison bleue entourée de fleurs surplombe le fleuve. À l’avant, une petite roulotte contient une énergie créatrice, celle de Mélissa C. Pettigrew. Sous les effluves de roses, de foin d’odeur et de millepertuis qui macèrent sur le feu, du vent qui souffle, puis de la bruine qui tombe doucement, l’artiste et travailleuse culturelle plonge les deux mains dans son univers.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/472270/sinspirer-de-la-nature-pour-creer

Le presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier est vendu

L’avenir du presbytère de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup qui en inquiétait plusieurs est maintenant déterminé. La Fabrique de Saint-Patrice a cédé officiellement le bâtiment à la Corporation la Maison l’autnid pour la réalisation de son projet de milieu de vie pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/472554/le-presbytere-de-la-paroisse-saint-francois-xavier-est-vendu

Une reconnaissance malgré l’incertitude pour la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges

Ce 28 septembre, la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour le travail effectué pour la sauvegarde de l’église située au centre-ville de Trois-Pistoles. Cette reconnaissance, remise par Nicolas Lessard-Dupont au nom du député sortant Denis Tardif, est accueillie agréablement, mais aussi tristement par les trois marguilliers en poste.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/472869/une-reconnaissance-malgre-lincertitude-pour-la-fabrique-notre-dame-des-neiges

Du hockey féminin professionnel à Rivière-du-Loup en janvier

Les amateurs de hockey de la région auront la chance d’assister à deux matchs de hockey féminin de haut calibre en janvier 2023, alors que le Centre Premier Tech accueillera deux équipes professionnelles de la nouvelle Premier Hockey Federation (PHF). Une première qui pourrait être le début d’une belle tradition à Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/472981/du-hockey-feminin-professionnel-a-riviere-du-loup-en-janvier