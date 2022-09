Du hockey féminin professionnel à Rivière-du-Loup en janvier

Les amateurs de hockey de la région auront la chance d’assister à deux matchs de hockey féminin de haut calibre en janvier prochain, alors que le Centre Premier Tech accueillera deux équipes professionnelles de la nouvelle Premier Hockey Federation (PHF). Une première qui pourrait être le début d’une belle tradition à Rivière-du-Loup.

Les athlètes de la Force de Montréal et du Pride de Boston se retrouveront en sol louperivois pour un programme double, les 21 et 22 janvier 2023. L’événement est organisé sous l’égide de Hockey Rivière-du-Loup dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Tournoi Pee-Wee Neige.

«Pour célébrer le plus vieil événement à Rivière-du-Loup, on veut créer un effet ‘’wow’’ avec différentes activités, a lancé le responsable, Gaston Pelletier. La Force voulait jouer des matchs en région et on s’est dit que c’était une belle opportunité d’offrir tout un spectacle à nos amateurs de hockey.»

Il y a quelques semaines, M. Pelletier a donc contacté le président de l'équipe de hockey féminin professionnel de Montréal, Kevin Raphaël, l’invitant à offrir un match dans le Bas-du-Fleuve.

«L’organisation de Rivière-du-Loup a été la première à démontrer de l’intérêt et nous avons dit oui sans hésiter. Elle est très professionnelle, préparée et efficace et on est très contents de venir ici», a partagé ce dernier.

CALIBRE EXCEPTIONNEL

Par ses matchs présentés en région – d’autres auront lieu à Gatineau, Sept-Îles et Rimouski, par exemple –, la Force souhaite mettre de l’avant la talent de nos athlètes québécoises et ainsi alimenter le rêve des jeunes filles d’atteindre un jour les plus hauts niveaux du sport. Le milieu du hockey féminin est aussi en pleine effervescence et il mérite d’être promu, mis à l’avant-scène.

«Les gens doivent réaliser que ce sont des athlètes professionnelles qui viendront ici, a dit Gaston Pelletier. Ce qu’on veut, c’est mettre le hockey féminin sur la map, c’est permettre à nos jeunes filles d’avoir un objectif, d’avoir des rêves.»

Un propos partagé par Ann Sophie Bettez et Kim Deschênes, deux athlètes de grand talent qui seront à surveiller avec la Force cette saison, elles qui ont des feuilles de route impressionnantes, tant aux niveaux universitaire, professionnel que sur la scène internationale.

«On veut donner une accessibilité aux gens qui n’ont pas le temps, ni le budget, pour venir nous voir jouer une fin de semaine à Montréal. On veut créer un engouement envers le sport. C’est de donner un rêve aux jeunes filles qui seront là, qu’elles se disent que c’est possible de jouer professionnellement et qu’elles le voient de leurs propres yeux. Ça va plus loin que de seulement regarder une partie de hockey», a déclaré Ann Sophie Bettez.

L’athlète assure que le calibre de la PHF est exceptionnel, que les matchs sont compétitifs et que les gens seront étonnés par les habiletés, la finesse et la vitesse des athlètes présentes. Le Pride de Boston est aussi l’équipe championne en titre 2022.

«Ann Sophie et moi, on vient de région. Plus jeunes, on n’avait pas d’idoles à voir jouer proches de nous. C’est donc vraiment une belle opportunité pour les jeunes filles de tous les niveaux de voir qu’il y a une option […] En ce moment, on joue professionnellement, mais on travaille encore. On espère que les jeunes filles qu’on va rencontrer pendant notre tournée au Québec puissent un jour vivre de leur passion à temps plein et que ça pourra être leur priorité», a confié Kim Deschênes.

UNE GRANDE FÊTE

L’organisation du 50e anniversaire du Tournoi Pee-Wee Neige souhaite faire de l’événement une grande et belle fête familiale. Plusieurs efforts seront d’ailleurs fournis par le comité organisateur pour que les estrades soient remplies. Elle se donne un objectif de 1 000 spectateurs, mais elle espère qu’il sera (largement) dépassé.

«On va travailler fort. On veut mettre le hockey féminin sur la map et offrir tout un spectacle», a assuré Gaston Pelletier, ne cachant pas son objectif de créer une tradition et d’accueillir la Force pendant plusieurs années en sol louperivois. Un projet qui intéresse aussi déjà la Force.

«Il y a plein de choses que je veux organiser pour la présentation des joueuses. C’est du gros calibre, mais je veux qu’il y ait un côté divertissement. Je veux que les gens de la région aient beaucoup de plaisir aux matchs», a complété Kevin Raphaël.

Des activités seront organisées lors des parties et entre les périodes. Plusieurs partenaires, comme l’équipe féminine des Cyclones du Bas-Saint-Laurent, sont aussi impliqués.

Les billets seront disponibles sur la plateforme lepointdevente.com, auprès des membres du comité organisateur ou du bureau de direction de Hockey Rivière-du-Loup. Une campagne de vente de corporative sera également planifiée.