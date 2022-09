Le presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier est vendu

L’avenir du presbytère de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup qui en inquiétait plusieurs est maintenant déterminé. La Fabrique de Saint-Patrice a cédé officiellement le bâtiment à la Corporation la Maison l’autnid pour la réalisation de son projet de milieu de vie pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.

D’après le président de la Fabrique de Saint-Patrice, Gaston Pelletier, le rêve des administrateurs et de leurs proches peut maintenant devenir réalité. Depuis plus de six ans, ce projet avançait à petit pas. La Fabrique a cédé ce bâtiment patrimonial de son parc immobilier et s’est assurée que son avenir sera positif «pour l’ensemble de la collectivité régionale».

Le processus d’acquisition avait été lancé en septembre 2021. La Maison l’autnid était en attente d’une réponse positive de la Société d’habitation du Québec qui est aussi impliquée dans les démarches. Elle avait reçu le feu vert en mai 2021.

La nouvelle résidence pour personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme portera le nom Résidence Doris-Dickner en raison de «sa participation financière exceptionnelle au projet». Le presbytère ainsi transformé comptera huit logements pour les personnes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme. La résidence sera dotée d’un centre d’activités de jour en semaine pour les personnes de 21 ans et plus ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et qui vivent dans leur famille naturelle. Un volet de gardiennage de fin de journée en semaine sera au service des familles naturelles encore actives sur le marché du travail. Un service de répit de fin de semaine sera offert aux familles qui en ont besoin en accueillant leur enfant durant un jour ou deux.

La mission de La Maison l’autnid s’inscrit en complémentarité des services du réseau régional de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires déjà existants dans la région. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent appuie d’ailleurs le projet et fournira notamment une intervenante.

