Témiscouata-sur-le-Lac inaugure l’aréna Cascades

Ce 13 septembre, une quarantaine de personnes étaient rassemblées au nouvel aréna de Témiscouata-sur-le-Lac dans le secteur Cabano qui portera officiellement le nom Cascades. L’inauguration du bâtiment de 21,5 M $, situé au 50, rue St-Laurent, est une belle façon de tourner la page pour le maire Denis Blais.

«On est tourné vers le futur. Mais, c’est sûr qu’il ne faut pas oublier l’histoire», confie-t-il. Rappelons qu’en avril 2017, l’ancien aréna Phil-Latulippe s’est effondré après que le toit ait cédé. Par la suite, les élus ont travaillé fort afin de mettre sur pied un nouveau projet d’aréna, mais la population était scindée en deux. Certains souhaitaient la construction dans le secteur Cabano, d’autres à Notre-Dame-du-Lac.

Après maintes décisions, le projet s’est enfin concrétisé et le maire de Témiscouata-sur-le-Lac croit que son équipe a réussi à rallier la population autour du projet. «On le sent depuis plusieurs mois et semaines. Je pense que la construction de ce bâtiment-là amène aussi les gens à prendre connaissance de la réalité de façon concrète», raconte M. Blais.

Il est impatient de montrer l’aréna à la population dans les prochains jours à venir :«Enfin on est très très heureux de cette ouverture-là aujourd’hui, une belle bâtisse à la fine pointe de la technologie», souligne-t-il. À l’intérieur se trouve une patinoire de dimension nord-américaine qui sera ouverte toute l’année, huit chambres de joueurs dont certaines sont transformables, des bancs de joueurs adaptés en partie demi-glace, une infirmerie, une cantine ainsi qu’une salle d’aiguisage. Dans l’aréna, 200 sièges ont été installés avec une possibilité d’ajout de 175 autres, il y a une capacité d’amphithéâtre de 500 personnes et 1000 personnes peuvent se trouver sur la glace.

Nombreux systèmes ont aussi été mis en place dont des tableaux indicateurs dans les chambres, un système d’ammoniac sécuritaire, une récupération de la chaleur, un système de sonorisation Bluetooth ainsi que des lumières à intensités variables. Une nouvelle zamboni électrique a aussi été acquise pour un cout indépendant à l’aréna de 200 000$. Aussi, des plaques commémoratives se situent à l’entrée du bâtiment afin de souligner l’importance de deux personnages à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac : Phil Latulippe et Bernard Lemaire.

Selon Denis Blais, des économies de 400 000$ sont prévues :«Dans le contexte actuel, c’est exceptionnel d’avoir réussi à faire ça avec la pénurie de main-d’œuvre, la difficulté de l’approvisionnement des matériaux. C’est une grande fierté de réussir ce projet-là dans le contexte économique actuel. C’est très très positif».

Une ouverture officielle pour la communauté est prévue au courant de la semaine. Lors de l’évènement, les citoyens pourront notamment visiter les installations autour de la patinoire ainsi que patiner librement sur la nouvelle surface de glace. «On veut vraiment que notre aréna soit pour notre population, pour les utilisateurs de notre communauté», indique le maire qui désirent que ces derniers ce l’approprient pleinement. Quant aux tournois de hockey, des annonces seront faites dans les prochaines semaines.

«On tourne vraiment une page importante de notre municipalité», se réjouit Denis Blais. Bientôt, se sera au tour du centre récréatif d’avoir la vedette. Le maire a mentionné que la première présentation officielle du bâtiment devrait avoir lieu peu de temps après les élections provinciales.