Le Rendez-vous des Grandes Gueules sous une nouvelle présidence

Lors du lancement de la programmation officielle du Rendez-vous des Grandes Gueules (RDVGG) à la Forge à Bérubé ce 6 septembre, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles ont annoncé que le fondateur du Festival de contes et récits de la francophonie, Maurice Vaney, léguait le flambeau après 26 ans à la présidence de l’organisme. L’évènement, devenu un incontournable dans la MRC des Basques, sera chapeauté par nul autre qu’Isabelle Moffet pour la 26e édition qui se déroulera du 2 au 9 octobre prochain.

Pistoloise d’adoption et de cœur, Mme Moffet souhaitait mettre à profit ses compétences de gérante d’évènements, sa connaissance du milieu et son réseau de contacts. Engagée dans la communauté depuis de nombreuses années à Trois-Pistoles, elle sentait qu’elle devait pousser son implication sociale un peu plus loin. Il allait donc de soi qu’elle accepte l’occasion qui s’est présentée à elle avec la présidence des Compagnons, même si elle reconnait le gros mandat que cette fonction représente.

«Dans le milieu pistolois Maurice Vaney c’est comme une légende, c’est quelqu’un de très important. Même pour moi, à mon arrivée en région, c’est un homme qui m’a beaucoup aidée à m’impliquer. C’est sûr que c’est un peu des gros souliers à porter», confie-t-elle. Cependant, rien ne freine l’enthousiasme de la nouvelle présidente qui se réjouit de l’amour de la population envers le festival. «C’est un des évènements à Trois-Pistoles que les gens se sont appropriés», souligne-t-elle.

De son côté, le fondateur et ancien président témoigne d’une certaine tristesse à ne plus être à la tête de l’organisme. «Imagine que tu as lancé l’idée de faire un festival de contes, d’investir un lieu comme la Forge à Bérubé qui est devenu un centre de diffusion très important dans la localité au niveau de la musique et de la parole vivante et autres activités. Donc c’est sûr que tu te dis que c’est un gros morceau que tu laisses aller, mais c’est aussi une fierté. De voir ce festival qui était tout petit au départ et qui avait l’air d’une folie, puis qui est devenu un évènement reconnu, il faut le dire, internationalement», raconte M. Vaney. Malgré la nostalgie qui s’empare de lui, l’homme a confiance qu’Isabelle Moffet réalisera de belles choses à la tête des Compagnons et du festival qu’il a mis sur pied.

«C’est un legs assez facile à faire de ce côté-là», indique-t-il en ajoutant qu’il gardera le RDVGG près de son cœur puisqu’il continuera d’œuvrer en tant que directeur artistique. «J’ai atteint un certain âge qui me demande de ralentir un peu», mentionne M. Vaney. Il a gardé la partie la plus plaisante qui lui permettait de continuer à s’impliquer et d’être plus libre à la fois. Selon le fondateur, il était aussi temps de laisser entrer de l’air frais dans l’organisme bien vivant et qui détient un potentiel intéressant. Il a hâte de voir les nouveaux projets et idées qui naitront. «Ils vont avoir de la misère à en trouver des meilleures», a-t-il blagué en riant de plus belle.

Pour cette 26e programmation, 14 Rendez-vous s’épivarde sont prévus un peu partout au Bas-Saint-Laurent. Plus de 40 spectacles et activités mettant en vedette une cinquantaine d’artistes auront lieu durant cette semaine de célébrations qui emballe la communauté pistoloise et des environs année après année. «Selon moi c’est un incontournable. C’est l’évènement automnal à ne pas manquer pour remplir votre imaginaire et vous bourrer la tête et le cœur de rencontres et de mots inspirants», assure la présidente les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. La programmation complète du Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles est disponible au compagnonspatrimoine.com ou encore sur la page Facebook ou Instagram Le Rendez-vous des Grandes Gueules.