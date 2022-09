Une reconnaissance malgré l’incertitude pour la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges

Ce 28 septembre à 10 h, la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour le travail effectué pour la sauvegarde de l’église située au centre-ville de Trois-Pistoles. Cette reconnaissance, remise par Nicolas Lessard-Dupont au nom du député sortant Denis Tardif, est accueillie agréablement, mais aussi tristement par les trois marguilliers en poste.

«C’est un peu ironique parce que la Fabrique se meurt», laisse tomber Christine Dubé, présidente de la Fabrique. Elle souligne que pour assurer la pérennité de l’organisme à but non lucratif il faudrait trois membres de plus ainsi que plusieurs autres bénévoles. La vice-présidente de la Fabrique, Marie-Christine Rioux, se désole puisqu’«on reconnait ce qu’on a fait au moment où on est plus capables de le faire».

Malgré les sentiments mitigés que vivent les membres de la Fabrique, ils restent très humbles quant à cette reconnaissance. Ils soulignent que sans les marguilliers précédents et les bénévoles qui donnent de leur temps, l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles ne serait pas reconnue exceptionnelle par le Conseil du patrimoine religieux du Québec et n’aurait pas eu de reconnaissance de l’Assemblée nationale du Québec.

Selon l’attaché de presse de Denis Tardif, la médaille de l’Assemblée nationale a été remise à la Fabrique en raison de sa durabilité dans le temps et son impact majeur dans la circonscription par ses visites touristiques et culturelles de l’église. L’effet que le bâtiment a sur la communauté est sans équivoque d’après M. Lessard-Dupont.

OUVRIR LES YEUX DES PISTOLOIS

Les trois marguilliers, Christine Dubé, Marie-Christine Rioux ainsi qu’Aubin Rioux espèrent que cette médaille va aider les gens à prendre conscience de l’importance de l’église et du travail de la Fabrique. Les membres qui travaillent à temps plein par manque de main-d’œuvre s’occupent aussi du presbytère et du cimetière.

Ils décrivent l’église comme un point de ralliement pour les gens croyants ou non, autant pour des spectacles que pour des mariages, des funérailles, Pâques, Noël. «Cette église-là, c’est l’affaire de tout le monde. Si on l’enlève du centre-ville, il y a un gros creux», soulève Mme Dubé qui assure que le bâtiment fait partie de l’identité des Pistolois et est une fierté pour eux.

«Terrifiés» par le sort des autres églises du KRTB, les trois membres clament qu’il faut que les choses bougent maintenant, avant la fin du mandat des postes de présidences en janvier 2023. «Il faut réveiller la population, commence Mme Dubé, on est rendu au bout du bout des limites de nos limites», complète Mme Rioux.

L’organisme à but non lucratif est présentement en mode survie et espère éviter que l’église soit cédée et désacralisée. Quiconque souhaitant s’impliquer dans la Fabrique peuvent téléphoner à un des numéros suivants : (418) 851-1391 (presbytère), (418) 851-3427 (présidente de Fabrique) ou (418) 851-2061 (vice-présidente de Fabrique).