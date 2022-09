La page est tournée pour Noël Chez nous

Noël Chez nous, qui a été présenté pendant 16 ans à Rivière-du-Loup, ne reviendra pas sous sa forme traditionnelle en 2022. Le comité de travail a décidé d’en revoir le format, qui sera davantage bâti autour du Marché de Noël et de l’achat local. Le nouvel évènement devrait être présenté à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre.

Un sondage réalisé sur le web et sur place lors de l’activité de la grande roue de Noël Chez nous au Carré Dubé en décembre 2021 a permis de prendre le pouls de la population. Selon le directeur du Service des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup et membre du comité de travail de Noël Chez nous, Benoit Ouellet, les 300 répondants se sont montrés ouverts à un changement de l’approche de l’événement. L’intérêt pour un événement festif célébrant la féérie de Noël à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre a été confirmé.

«En avril 2022, des groupes de discussions avec des acteurs du milieu ont révélé peu d’intérêt pour le retour de Noël Chez nous tel qu’il était présenté au cours des 16 dernières années», ajoute Benoit Ouellet. L’objectif sera davantage de rapprocher les créateurs et les artisans pour offrir des produits locaux à une clientèle régionale à l’approche des Fêtes.

GRAND MÉNAGE

La pause forcée de l’événement causée par la COVID-19 a permis au comité de travail d’assainir les finances et de faire le ménage dans la documentation et les archives qui avaient été amassées au fil des années. Noël Chez nous est maintenant libre de ses dettes, grâce à la contribution financière de la Ville de Rivière-du-Loup, de la MRC de Rivière-du-Loup et du député Denis Tardif.

L’organisation avait cumulé des dettes d’environ 25 000 $ à la fin de l’édition 2019.

Afin d’assurer une pérennité de la nouvelle mouture de l’évènement, la MRC et la Ville de Rivière-du-Loup ont injecté un montant de 10 000 $ par année chacune pour les trois prochaines années afin de relancer un événement festif de Noël dans la région.

Rappelons qu’à l’automne 2019, de nombreux membres du comité organisateur de Noël Chez nous avaient remis leur démission en bloc, la charge de travail étant devenue trop lourde à porter. «Les gens étaient épuisés, il y avait une problématique d’entreposage […] Le comité de travail avait comme mandat de stabiliser la situation financière. Nous avons trouvé un nouvel emplacement d’entreposage en 2019.»

L’organisation a pu bénéficier des programmes d’aide financière accordés aux évènements touristiques en lien avec la COVID-19 pour aller chercher des fonds.

Benoit Ouellet précise que le choix des dates (au début du mois de novembre), les risques liés à la température, le faible renouvellement de la programmation et la dépendance aux subventions non récurrentes et aux sommes versées par les commanditaires sont des faiblesses qui ont été identifiées par le comité de travail. Les revenus provenaient principalement du Marché de Noël et des surplus d’une activité de loterie.

Le nouvel événement sera soutenu par les membres du comité de travail agira en tant que conseil d’administration et un nouveau comité organisateur, formé de Marie-Ève Ouellet de la MRC de Rivière-du-Loup, Audrey Gendron d’Espace Centre-ville, Alexandra Cloutier de la Ville de Rivière-du-Loup, Yvette Dumont de la Caisse Desjardins et Élyane Côté de Tourisme Rivière-du-Loup. Une annonce dévoilant la nouvelle identité de Noël Chez nous devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Le comité de travail, formé en décembre 2019, est composé de Jocelyn Villeneuve (MRC de Rivière-du-Loup), Nicolas Lessard-Dupont (député Denis Tardif), Hervé Hodgson (ancien administrateur), Karine Malenfant (Jeux du Québec), Benoit Ouellet (Ville de Rivière-du-Loup) et Yvette Dumont (bénévole).