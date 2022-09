Le cycliste Hugo Houle de passage à Rivière-du-Loup

Après avoir remporté la 16e étape du Tour de France en juillet, le cycliste de l’équipe Israël-Premier Tech, Hugo Houle est venu s’entrainer à Rivière-du-Loup à quelques jours des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal qui se déroulent les 9 et 11 septembre.

Le cycliste québécois qui a bénéficié d’une visibilité internationale lors du Tour de France a parcouru les routes de la région de Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes, de Trois-Pistoles à Saint-Pascal, afin de parfaire son entrainement avec ses coéquipiers.

«Il n’y a pas beaucoup de régions où quand on roule sur le bord du fleuve, il y a des paysages aussi impressionnants. Il y a un certain cachet à Rivière-du-Loup qu’on ne retrouve pas ailleurs», a commenté le cycliste. L’équipe Israël-Premier Tech se dirigera vers le Kamouraska cet après-midi pour son entrainement, avant de prendre la route vers Québec. Hugo Houle a aussi salué les équipiers de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup lors de son passage. Sa performance lors du Tour de France était historique pour un cycliste du Québec et son succès a rejailli sur l’entreprise partenaire.

«On est là pour le long terme. Il y a tellement une belle culture et un esprit de corps dans l’équipe. Le contact avec les coureurs est très bon […] Je pense que c’est une belle image de l’esprit de famille qu’on veut développer. On met de belles choses en place et on veut leur faire découvrir un petit bout de Premier Tech et de notre région», explique le président et chef de la direction de Premier Tech, Jean Bélanger. Cette visite a permis de renforcer les liens et de jeter les bases pour la prochaine saison et les étapes à venir pour l’équipe Israël-Premier Tech.

«De croiser des gens qui nous ont emballés et qui nous ont fait vivre des moments incroyables, ça vient toujours nous chercher un peu. Les yeux étaient un peu plus grands ce matin», ajoute Jean Bélanger.

La multinationale louperivoise s’est jointe à l’aventure en 2022 comme partenaire, confirme Sylvan Adams. Israël-Premier Tech pointe au 18e rang du classement par équipes du classement mondial de l’Union cycliste internationale avec 4231 points.

Le cycliste québécois, de retour dans sa province natale, a hâte de renouer avec son vélo en compétition, après les trois semaines de pause suivant le Tour de Norvège. «Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler cette année à la suite de la bonne presse que j’ai eue lors du mois de juillet. La préparation reste la même. Je suis surtout content d’être là, de profiter de la belle ambiance et montrer aux gens de chez nous ce que je vais toute l’année en Europe.» Cette course vient le toucher plus personnellement et il veut faire bonne impression de retour chez lui. Hugo Houle ajoute que son équipe solide et qu’elle a de bons objectifs en tête.

Lors de la saison 2021, l’équipe avait terminé au 10e rang mondial après deux saisons du World Tour, avant que Premier Tech ne s’y joigne.