Rétrospective 2019, août (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Défi réussi pour Dany Pelletier

Il y a les vacanciers qui décident de quitter vers le Sud afin de profiter de leurs journées de congé sous le soleil. D’autres optent pour quelques jours en Gaspésie ou même au Vermont. Le Louperivois Dany Pelletier, lui, a pris la direction de Lévis... à la course. Cinq marathons en cinq jours qu’il a accomplis pour la bonne cause.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368699/defi-reussi-pour-dany-pelletier



Raphaëlle Tremblay qualifiée pour les essais olympiques

Plusieurs nageurs et nageuses du club des Loups-Marins de Rivière-du-Loup font partie des meilleur(es) de leur groupe d’âge au pays. Après Alexia Pietrantonio, Ramy Ghaziri et Véronique Lavoie, Raphaëlle Tremblay s’est qualifiée pour les essais olympiques. La jeune femme de 14 ans a réalisé un temps impressionnant de 1 minute et 13 secondes à l’épreuve du 100 mètres brasse des championnats canadiens juniors de Calgary, à seulement quelques centièmes de seconde d’une place sur le podium.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/368757/raphaelle-tremblay-qualifiee-pour-les-essais-olympiques

On lève son verre à Témis en bière

«C’est certain qu’il y aura une nouvelle édition de Témis en bière en 2020», a annoncé fièrement l’organisateur de l’évènement Stefan Paradis, seulement après la soirée de vendredi où plus de 2 000 personnes s'étaient rassemblées pour fêter. Témis en bière, qui se déroulait au parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac les 2 et 3 aout, a frôlé les 5 000 entrées pour la première tenue de ce festival.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368920/on-leve-son-verre-a-temis-en-biere

17e RDL Auto Expo : un exploit répété

Pour une seconde année consécutive le 17e RDL Auto Expo se tenant le 4 aout dernier sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup a fracassé tous les records. Les spectateurs, chiffrés entre 10 000 et 12 000, ont pu admirer 300 véhicules sous un soleil éclatant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368921/17e-rdl-auto-expo-un-exploit-repete

Le Tournoi du Kid bat lui aussi des records

La 19e organisation du Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage était remplie de promesses et elle en a offert encore davantage aux nombreux partisans réunis au Stade de la Cité des Jeunes, la fin de semaine dernière. Des athlètes de grands talents, des matchs chaudement disputés et une ambiance festive…difficile de demander mieux pour ce rendez-vous estival.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/368934/le-tournoi-du-kid-bat-des-records

Deux nations, une fête : à la rencontre des cultures à Cacouna

La 8e présentation de l’évènement Deux nations, une fête se déroulera cette année les 10 et 11 aout, de midi à 17h à Cacouna. Cette année, les deux cultures seront présentées en deux lieux voisins, chacune avec plus de kiosques et d’activités.

Sur la pointe rocheuse et boisée où l’évènement se déroulait l’an dernier, au bas de la rue du Quai, se tiendra le pow-wow malécite, avec ses danses, cérémonies et rites traditionnels, encore mieux expliqués que par le passé, et ses artistes et artisans prêts à faire découvrir les arts et les coutumes autochtones.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368967/deux-nations-une-fete-a-la-rencontre-des-cultures-a-cacouna

Québec et Ottawa accordent plus de 2,5 M$ pour brancher des collectivités du Bas-Saint-Laurent à Internet haut débit

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun une somme de plus de 1 million de dollars pour fournir une connexion à Internet haut débit à des collectivités du Bas-Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369015/quebec-et-ottawa-accordent-plus-de-25-m$-pour-brancher-des-collectivites-du-bas-saint-laurent-a-internet-haut-debit

Fermeture pour les Jardins de Lotus en pénurie de main-d’oeuvre

Frappée durement par la pénurie de main-d’œuvre, Danielle Amyot, la propriétaire du restaurant asiatique Les Jardins de Lotus qui a pignon sur la rue Lafontaine depuis plus de 25 ans à Rivière-du-Loup s’est vue dans l’obligation de cesser ses activités à partir de la fin du mois d’aout. Elle a annoncé le 6 aout sur les réseaux sociaux qu’elle n’avait d’autre choix que «d’accrocher ses woks».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/369063/fermeture-temporaire-pour-les-jardins-de-lotus-en-penurie-de-main-doeuvre

Britanie Cauchon vice-championne de la Coupe Québec

La cycliste Britanie Cauchon a terminé la Coupe Québec sur route avec force, cette fin de semaine, du côté de Boucherville. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a très bien fait lors des trois épreuves afin de consolider sa 2e place au classement cumulatif.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/369059/britanie-cauchon-vice-championne-de-la-coupe-quebec

Une nouvelle caserne incendie dans les plans à Saint-Jean-de-Dieu

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu aimerait aller de l'avant avec un projet de nouvelle caserne incendie. Évaluée pour le moment à près de 1,6 M$, l'infrastructure serait construite à proximité du bureau municipal sur la rue Principale Sud (route 293). Dans l’édition de juillet du journal municipal, les élus de Saint-Jean-de-Dieu confirment ainsi avoir déposé un règlement d’emprunt «autorisant la reconstruction de la caserne d’incendie».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369138/une-nouvelle-caserne-incendie-dans-les-plans-a-saint-jean-de-dieu

Le Rolling Barrage fait halte à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Le 9 aout vers 15 h, le Rolling Barrage a fait un arrêt à la station-service Shell de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Près d’une trentaine de motards, participants à une grande randonnée à travers le Canada, se sont rassemblés sous le soleil afin de réaliser la portion de la route qui se déroule en territoire québécois au nom de tous les vétérans et premiers répondants qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique .

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369310/le-rolling-barrage-fait-halte-a-saint-alexandre-de-kamouraska

Une traversée sale et agréable vers l’ile Verte

Des marcheurs de partout au Québec se sont rassemblés par centaines sur le quai de L’Isle-Verte, début aout, afin de se mettre les pieds dans la boue. Ils n’ont certainement pas été déçus puisque la tenue du 31e Sentier de la bouette a été marquée par la pluie. Rien de suffisant, cependant, pour freiner leurs ardeurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369270/une-traversee-sale-et-agreable-vers-lile-verte

Nageons au Témiscouata, un évènement trois en un

Près d’une centaine de nageurs ont pu démontrer leur habileté à la nage à travers diverses courses tout au long de la journée, le 10 aout, dans le cadre de l'évènement Nageons au Témiscouata. Les spectateurs en ont plein leurs yeux avec de la nage, une traversée aux flambeaux et un Beach Party.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369320/nageons-au-temiscouata-un-evenement-trois-en-un

La Ville de Rivière-du-Loup versera 290 318$ à son ex-directeur général

L’acte de transaction et de quittance intervenu entre la Ville de Rivière-du-Loup et l’ex-directeur général Jacques Poulin signé le 2 juillet dernier stipule que la Ville s’est engagée à payer à son employé la somme totale de 290 318$.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369286/la-ville-de-riviere-du-loup-versera-290-318$-a-son-ex-directeur-general

Retour à la compétition pour Charlie Bilodeau

Le patineur Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire, Lubov Ilyushechkina, ont compétitionné pour une première fois en couple, cette fin de semaine à Pierrefonds, dans le cadre du championnat québécois d’été 2019. Le duo a très bien performé, puisqu’il a dominé la compétition lors du programme court. L’athlète de Trois-Pistoles et sa coéquipière ont terminé au 1er rang avec une récolte de 66,24 points, soit un peu moins de 8 points devant leurs plus proches concurrents.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/369468/retour-a-la-competition-pour-charlie-bilodeau