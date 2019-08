La Ville de Rivière-du-Loup versera 290 318$ à son ex-directeur général

L’acte de transaction et de quittance intervenu entre la Ville de Rivière-du-Loup et l’ex-directeur général Jacques Poulin signé le 2 juillet dernier stipule que la Ville s’est engagée à payer à son employé la somme totale de 290 318$.

Ce montant se répartit en quatre parties distinctes, soit une somme de 15 000$ à titre de dommages moraux, 2 000$ comme remboursement de frais de recherche d’emploi, incluant les dépenses liées à un professionnel en réorientation de carrière, 2 000$ en remboursement de dépenses de ses procureurs pour leur travail de négociation, et 271 318 $ à titre d’indemnité de renonciation à la réintégration dans son emploi.

Le 3 juillet, la Ville de Rivière-du-Loup avait émis un communiqué dévoilant le départ de Jacques Poulin, après 19 ans de travail à l’administration municipale. Aucun détail de l’entente n’avait alors été dévoilé, sous le couvert de la confidentialité, mais ces informations ont finalement été rendues publiques à la suite d’une demande adressée dans le cadre de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

La dernière journée de travail effective de M. Poulin a eu lieu le 5 juillet. À cette date, il est tombé en vacances et en reprise de temps cumulé jusqu’au 31 décembre 2019. À la suite de son départ, deux anciens employés de la Ville, l’ex-chargé de projet à la révision du plan d’urbanisme, Nicolas Gagnon, ainsi que l’ex-directeur des communications, David Lemelin ont rédigé des commentaires critiques à l’endroit de l’actuel conseil de Ville sur la plateforme d’infodimanche.com.

Au cours des 19 dernières années, la collaboration entre Jacques Poulin et les autres acteurs de la Ville ont mené à plusieurs réalisations, dont la plus récente est la réfection de l’aéroport de Rivière-du-Loup à l’aide d’une subvention de 6 M$. Il a remporté le prix de Président-directeur général vert et le Prix distinction de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. M. Poulin a été président de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), président du Réseau québécois des aéroports (RQA), et administrateur de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.