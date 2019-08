On lève son verre à Témis en bière

«C’est certain qu’il y aura une nouvelle édition de Témis en bière en 2020», a annoncé fièrement l’organisateur de l’évènement Stefan Paradis, seulement après la soirée de vendredi où plus de 2 000 personnes s'étaient rassemblées pour fêter. Témis en bière, qui se déroulait au parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac les 2 et 3 aout, a frôlé les 5 000 entrées pour la première tenue de ce festival.

Dès le départ, les attentes que le comité organisateur avait fixées ont été dépassées. «Nous pensions vendre aux alentours de 2000 bocks, cependant, il y en a eu entre 3000 et 3100 de vendus, nous sommes très satisfaits», a assuré M. Paradis. La première journée a été impressionnante selon le prometteur de l’évènement, la circulation sur le site était rendue difficile puisqu’au-delà deux milliers de festivaliers s’y tenaient.

Pour samedi, dès le début de la journée, la pluie s’est mêlée à la fête. «Malgré la pluie, et après excellente première journée, nous sommes quand même très contents. C’est sûr que la température joue pour beaucoup. […] Au moins, vers 18 h, le soleil est revenu, le ciel s’est dégagé et nous avons pu avoir une soirée exceptionnelle», a expliqué l'instigateur du festival.

Les microbrasseries et les camions de restauration ont tout autant aimé l’expérience que les gens qui festoyaient. «Pour une première édition, c’est juste un wow», a renchéri Stefan. Les gens sont venus d’un peu partout au Québec et ils ont adoré leur expérience d’après le promoteur.

Quand le comité organisateur a lancé l’idée de créer un évènement d’une telle envergure, c’était pour faire découvrir les produits régionaux : «On a commencé avec les microbrasseries régionales pour leur demander si elles voulaient embarquer dans l’aventure pour faire un festival dans leur propre intérêt et à leurs conditions, puis ç'a été le début d’une très belle aventure et d’une excellente collaboration», a confié l’organisateur de Témis en bière.

Les profits amassés de cette fin de semaine iront au Ballon sur glace mineur du Témiscouata.