Britanie Cauchon vice-championne de la Coupe Québec

La cycliste Britanie Cauchon a terminé la Coupe Québec sur route avec force, cette fin de semaine, du côté de Boucherville. L’athlète a très bien fait lors des trois épreuves afin de consolider sa 2e place au classement cumulatif.

Lors de la première étape, Britanie s’est éclatée au contre la montre de 9 km. Celle qui est spécialiste de cette épreuve a dominé le parcours, éclipsant du même coup le record d’un peu plus d’une seconde. Un bel exploit. Notons d’ailleurs que la cycliste qui détenait le record est aujourd’hui junior et participe à des compétitions internationales.

En après-midi, lors du critérium de 40 minutes, la jeune femme n’a pas joué pour la victoire, mais elle a plutôt protégé son classement général. Elle a terminé au 13e dans un sprint à plus de 20 cyclistes. Dimanche, lors d’une course sur route de 60 km, elle a opté pour la même stratégie, si bien qu’elle a pris la 12e position après avoir malmené ses adversaires.

Britanie a finalement pris le 4e rang au classement de la fin de semaine, à seulement quelques points de la 3e position. Elle a du même coup terminé 2e au classement cumulatif de la Coupe Québec après 5 tranches et elle a remporté le titre de la meilleure sprinteuse. Soulignons qu’elle est la seule athlète cadette première année sur le podium.

Ce jeudi, Britanie prendra part à la plus grosse course de sa catégorie en Amérique du Nord. Les meilleures athlètes du Canada et des États-Unis seront sur place.