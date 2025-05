Distribution de compost et de plants d’arbres au carré Dubé

Les citoyens de la Ville de Rivière-du-Loup sont invités le samedi 31 mai à venir se procurer gratuitement du compost et de jeunes plants d’arbres dans le but d’ajouter de la vie à leur terrain.

La distribution se tiendra au carré Dubé situé 533, rue Lafontaine, de 9 h à 12 h, ou jusqu’à épuisement des réserves. Les Louperivois pourront ainsi obtenir jusqu’à 40 litres de compost par famille.

Ce fertilisant naturel améliore la qualité du sol, favorise la rétention d’eau et soutient la

croissance des plantes et des arbres, entre autres. Puisqu’aucun récipient ne sera

fourni sur place, chaque jardinier doit apporter ses propres contenants, que ce soit

des chaudières de 20 litres ou autres.

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, de jeunes plants d’arbres (15 à 60 cm)

seront également distribués, gracieuseté du ministère des Ressources naturelles et

des Forêts en collaboration avec l’Association forestière bas-laurentienne. Bouleaux

jaunes, érables à sucre, pins blancs et rouges et épinettes blanches seront disponibles

en quantité limitée.

Dans la continuité des actions découlant de sa Politique de l’arbre, la Ville de Rivière-du Loup offrira également aux citoyens, sur preuve de résidence, un plant d’une essence fruitière parmi les suivantes : poirier Northbrite, prunier américain ou duo de noisetiers.

Il est bon de savoir que les plants qui seront distribués gratuitement sont trop petits

pour répondre aux obligations municipales de plantation liées à des permis d’abattage ou de construction.

Toutefois, le programme incitatif pour l’achat d’un arbre de bonne taille est en vigueur jusqu’au 31 mai. Il suffit de se présenter chez Botanix ou au Centre jardin Rivière-du-Loup pour réserver son arbre et profiter du rabais de 100 $.