La LAF défile à nouveau

Après le succès fulgurant de la première édition de La Laf sous toutes ses coutures, Espace Centre-ville est fier de présenter une deuxième édition de cet événement rassembleur le 24 mai prochain, à 13h devant les boutiques C mon style et Chaussures

Cendrillon situé 327 rue la Fontaine.

Le temps de cet instant, vous serez convié à découvrir les collections estivales de vos commerçants préférés.S’il venait à pleuvoir, le défilé sera reporté au 31 mai.

Pour cette 2e édition, huit boutiques se sont prêtées au jeu afin de préparer ce défilé printanier. Parmi eux on compte les boutiques C mon style, Chaussures Rioux, Chaussures Cendrillon, Chaussures Fillion, Belle et Distinguée, Passion Mode, La boutique du travailleur et La boutique Africaine Papa Noël.

Sur place en plus d’assister au défilé de mode de La Laf il sera possible pour ceux qui souhaitent de participer au concours «Gagne ta garde-robe complète!».

Lors de cette journée spéciale, chaque tranche d’achat de 50$ dans les commerces participants donnera la chance aux participants de remporter un chèque-cadeau d’une valeur de 100$ dans chacune des boutiques participantes. Une opportunité pour renouveler toute sa garde-robe avant la saison estivale.

Pour participer au concours il sera demandé aux participants de compléter leur coupon de participation dans chacun des commerces. À l’issue le ou la gagnant(e) sera contacté(e) par téléphone par la directrice d’Espace Centre-ville.