17e RDL Auto Expo : Un exploit répété

Pour une seconde année consécutive le 17e RDL Auto Expo se tenant le 4 aout dernier sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup a fracassé tous les records. Les spectateurs, chiffrés entre 10 000 et 12 000, ont pu admirer 300 véhicules sous un soleil éclatant.

« L’année passée, on a battu tous les records que l’on pouvait battre. Honnêtement, je ne pensais jamais atteindre ces sommets-là cette année et ont les a dépassés. », a déclaré l’organisateur du RDL Auto Expo, André Beaulieu. « Quand la météo est au rendez-vous, je crois que c’est ça la recette gagnante. », a-t-il ajouté. Plusieurs exposants et spectateurs ont loué la qualité de l’organisation et celle des voitures qui a monté d’un cran. Les passants ont aimé la beauté des voitures, les exposants ont adoré l’accueil et la photo prise avec leur voiture comme souvenir. « Parfois, c’est juste des détails qui changent tout, la photo laisse une trace de leur passage ici. », a expliqué M. Beaulieu.

Après 17 ans, l’évènement a acquis une belle notoriété. Il peut être difficile dans ce cas de garder la popularité d’un évènement si important : « J’avais des craintes. Quand tu as la face dans le miroir, c’est dur d’avoir un recul. C’est ça qui est ardu d’année en année, c’est d’avoir une référence. Cependant, réitérer la façon de faire de l’année passée, ça a fait son succès. Et sans la trentaine de bénévoles, ça n’aurait pas été possible. Je lève mon chapeau à l’équipe de bénévoles sans quoi nous n’aurions pas eu de tels sommets. » a remercié l’instigateur du RDL Auto Expo.

L’organisation travaille déjà sur de nouveaux projets pour l’édition du RDL Auto Expo de l’année prochaine. Il faudra donc être patients et au rendez-vous pour découvrir les nouveautés qui se cachent pour la 18e année.

Tous les résultats pour les catégories Hot Rod/Rat Rod, Belle Ancienne, Musle Car, Best Import, Coupe René Quinn et les nombreuses autres dont la nouvelle : Miata, seront disponibles sous peu.