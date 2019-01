Rétrospective 2018, juillet (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

La murale prend forme sur la façade de l’usine Prelco

L’imposante œuvre d’art qui recouvrera une partie de la façade blanche de l’usine Prelco de Rivière-du-Loup était en cours d’installation en début juillet. Bye-bye la grande muraille blanche!

Un balcon s’effondre à Dégelis

Six personnes ont été blessées après qu’un balcon ait cédé, ce samedi 14 juillet vers 15 h, à l’extérieur du bâtiment qui abrite le bar Le Castel de Dégelis. Avec beaucoup de chance, personne n’aurait été gravement blessé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341083/un-balcon-seffondre-a-degelis

Un voyage dans le temps

Vous êtes en vacances? Vous avez simplement quelques heures pour faire de belles découvertes? Vous aimez les automobiles? Vous êtes un passionné des objets anciens? Que ce soit pour l’un de ces motifs ou pour tous, une visite au Musée Saint-Laurent à Trois-Pistoles vous permettra de faire un beau voyage dans le temps.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340286/un-voyage-dans-le-temps

Accident de travail à la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon

Deux employés de la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon ont été blessés tôt dans la nuit du lundi 16 juillet alors qu'ils s'affairaient sur le quai de Rivière-du-Loup. Ils ont subi des blessures importantes aux jambes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341152/accident-de-travail-a-la-traverse-riviere-du-loup-saint-simeon

Noyade au lac Pohénégamook

Le corps de l'individu de 24 ans de Saint-Léonard en banlieue de Montréal porté disparu dans les eaux du lac Pohénégamook en fin d'après-midi le 17 juillet a finalement été repêché vers le lendemain vers 10 h 45.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341273/disparition-au-lac-pohenegamook-possible-noyade

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341310/noyade-au-lac-pohenegamook-le-corps-est-repeche

Charlie Bilodeau et Julianne Séguin : c’est terminé

Quelques semaines après leur 9e place au Jeux olympiques de Pyeongchang, Charlie Bilodeau a causé un commotion certaine en annonçant qu'il mettait fin à son association avec Julianne Séguin.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/341401/charlie-bilodeau-et-julianne-seguin-cest-termine

Intervention incendie au Moulin NBG de Rivière-Bleue

Les pompiers de Rivière-Bleue sont intervenus le mercredi 18 juillet pour répondre à un appel concernant un incendie au Moulin NBG situé sur la route de la frontière Ouest. Les services incendie de Pohénégamook et St-Marc-du-Lac-Long ont été appelés en assistance. En tout, 35 pompiers étaient présents.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341385/intervention-incendie-au-moulin-nbg-de-riviere-bleue

De la bouette, du plaisir et des souvenirs

S’il y a bien une activité extérieure qui est difficilement perturbée par les caprices de Dame nature, c’est bien le Sentier de la bouette de l’ile Verte. C’est peut-être pour cette raison que l’ambiance était aussi survoltée et agréable lorsque plus de 600 personnes ont entamé ce samedi, sous la pluie, le parcours d’environ 4 km entre les deux rives. Un record.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/341455/de-la-bouette-du-plaisir-et-des-souvenirs

Spectaculaire sortie de route à Rivière-du-Loup

Une sortie de route aussi inusitée que spectaculaire est survenue à Rivière-du-Loup à la hauteur du rond-point de la rue Fraser pour se terminer plus d'une centaine de mètres plus loin dans le stationnement de l’Hôtel Universel vers 18 h 30 le 24 juillet.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341779/spectaculaire-sortie-de-route-a-riviere-du-loup

Britanie Cauchon termine la Coupe Québec en force

En juillet, la cycliste originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraka, Britanie Cauchon, a terminé la Coupe Québec comme elle l’avait commencé : en force. Lors de la 5e et dernière étape, celle de Val-D’Or, l’athlète de 14 ans a notamment remporté l’épreuve du critérium et elle a terminé au 2e rang du classement cumulatif à un seul point de la victoire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/341724/britanie-cauchon-termine-la-coupe-quebec-en-force

Deux Bas-Laurentiens en possession de plus de 100 M$ de cocaïne

Deux Bas-Laurentien croupissent en prison en Martinique après avoir tenté de faire disparaître 100 M$ de cocaïne que transportait leur voilier. Selon ce que rapporte Québécor, les deux hommes arrêtés le 19 juillet dernier sont de la région de Rivière-du-Loup. Il s'agit de Langis Bélanger et Martin Lepage. Pas moins de 1,5 tonne de cocaïne a été retrouvée sur leur navire arraisonné dans la mer des Caraïbes. Une histoire complètement folle à lire ICI :

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/341985/deux-bas-laurentiens-en-possession-de-plus-de-100-m$-de-cocaine

Elle retrouve sa mère grâce aux réseaux sociaux

Les médias sociaux peuvent être à l’origine du meilleur comme du pire. Mais au cours des derniers jours, c’est un cadeau exceptionnel qu’ils ont offert à une femme de la région de Cowansville, en Montérégie. Grâce à une publication Facebook, Nancy Barabe a réussi à retrouver sa mère biologique dans la région de Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/341839/elle-retrouve-sa-mere-grace-aux-reseaux-sociaux

Carole-Anne Roussel se perfectionne en Belgique

Au terme de deux semaines de stage en chant classique au Domaine Forget de Charlevoix, la chanteuse Carole-Anne Roussel, originaire de Rivière-du-Loup, a remporté un séjour de formation à la réputée Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique au cours de la saison 2018-2019.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/341792/carole-anne-roussel-se-perfectionnera-en-belgique

Un homme et ses goélettes

Une histoire de talent et de passion ! C’est avec les yeux remplis d’étoiles que Roger Labonté parle de sa passion. Les bateaux ont toujours fait partie de sa vie. Aujourd’hui âgé de 68 ans, il raconte une partie de son histoire, mais aussi celle des bateaux utilisés autrefois pour transporter le bois, nommés goélettes à moteur.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/341948/un-homme-et-ses-goelettes

Piétons mortellement happés : le chauffard accusé

Deux chefs d'accusation de délit de fuite et un bris de probation ont été officiellement déposés contre William Beaulieu, âgé de 35 ans de Saint-Marc-du-Lac-Long. Il est accusé d'avoir omis de s'arrêter à la suite d'un accident causant la mort de deux septuagénaires, survenu à Packington le 29 juillet.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/342134/delit-de-fuite-mortel-le-chauffard-accuse

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/342078/accident-a-packington-les-deux-victimes-perdent-la-vie

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/342174/delit-de-fuite-mortel-a-packington-lidentite-des-victimes-devoilee

Une nouvelle caserne incendie pour Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Après plusieurs années de travail et de démarches, la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et son Service de sécurité incendie pourront profiter d’une caserne complètement neuve au printemps 2019. L’annonce a été faite, ce mardi 31 juillet, en compagnie du député et ministre Jean D’Amour.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342198/une-nouvelle-caserne-incendie-pour-saint-louis-du-ha-ha