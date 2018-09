Carole-Anne Roussel se perfectionnera en Belgique

Au terme de deux semaines de stage en chant classique au Domaine Forget de Charlevoix, la chanteuse Carole-Anne Roussel, originaire de Rivière-du-Loup, a remporté un séjour de formation à la réputée Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique au cours de la saison 2018-2019.

Elle a suivi à Charlevoix des classes de maitre avec de grands chanteurs internationaux tels que José Van Dam et Sophie Koch. «C’est certains que tous les stagiaires espéraient être choisis pour le séjour. On m’a demandé de chanter lors du concert des maitres à la fin du stage au Domaine Forget (…) On a besoin de beaucoup d’approbation dans le milieu. On travaille tellement fort sur notre technique, notre justesse et l’émotion, mais on ne ressent pas ce que les autres ressentent quand on chante et on ne s’entend pas de la même manière non plus. Je voulais voir comment les gens reçoivent ma voix à l’extérieur de Québec et de Rivière-du-Loup», ajoute Carole-Anne Roussel.

Elle a également été sélectionnée par l’Institut canadien d’art vocal pour prendre part au Festival d’Art Vocal de Montréal, du 23 juillet au 10 aout. Un total de 54 chanteurs de 14 pays se feront entendre lors de cet évènement. Parmi eux, on compte 11 Canadiens, dont 4 Québécois. Carole-Anne Roussel est l’une d’entre eux.

«L’été dernier, j’ai fait des contrats et des concerts. Cette année, j’avais le choix entre faire le même type de contrats que l’an dernier ou me perfectionner, gagner en expérience et mousser mon pedigree pour avoir des contrats de plus grande qualité. Plusieurs grands maitres internationaux participent à ces formations et nous apportent un autre bagage musical. Je suis chanceuse d’avoir le soutien de plusieurs personnes qui m’aident financièrement», explique Mme Roussel.

CONCERT

Elle sera d’ailleurs en concert le 15 aout à la Chapelle Sainte-Anne-des-Ondes à 19 h 30 avec l’Ensemble Renouveau, dans une formule de contribution volontaire. Ce groupe est formé de cinq musiciens issus du Conservatoire de Québec qui font partie de la relève musicale florissante du Québec. La soprano, Evelyne Larochelle, la violoniste Marjorie Bourque, la pianiste Bruce Gaulin, la violoncelliste Simon Desbiens et la soprano Carole-Anne Roussel monteront sur la scène pour présenter de grands airs connus du répertoire classique. «C’est une manière pour nous de financer nos auditions et d’être entendus par le plus de spectateurs possible. Nous avons une tournée de plusieurs concerts cet été», souligne Carole-Anne Roussel.

Cette dernière débutera sa dernière année de maitrise au Conservatoire de Québec, sous la supervision de Sonia Racine. À la suite de sa graduation, elle tentera d’être admise dans une maison d’opéra ou à l’université afin de poursuivre son parcours musical. Carole-Anne Roussel a remporté le 1er prix de chant au Concours de musique du Canada en 2016.