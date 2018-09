Elle retrouve sa mère grâce aux réseaux sociaux

Les médias sociaux peuvent être à l’origine du meilleur comme du pire. Mais au cours des derniers jours, c’est un cadeau exceptionnel qu’ils ont offert à une femme de la région de Cowansville, en Montérégie. Grâce à une publication Facebook, Nancy Barabe a réussi à retrouver sa mère biologique dans la région de Rivière-du-Loup.

Tout a commencé quand Mme Barabe a partagé un message sur la populaire page «Spotted: Rivière-du-Loup», une forme de bouteille à la mer, sans savoir ce qui allait en suivre, le 22 juillet. La publication, qui donnait quelques détails sur la dame recherchée, a rapidement été partagée plusieurs centaines de fois. Aujourd’hui, le nombre de «partages» s’élève même à plus de 1 300.

Le plus beau scénario s’est ensuite produit : le recherche en question a été lue par un membre de sa famille qui habite la région. Rapidement, elle a été en mesure d’entrer en contact avec sa mère biologique pour une première fois en 45 ans.

Aussi heureuse que surprise, Nancy Barabe a ensuite donné des nouvelles sur la même page, au plus grand plaisir des internautes. «Un gros merci du fond du coeur à vous tous, vous êtes des anges (…) J’ai parlé au téléphone à ma mère biologique pour la première fois dans ma vie je suis émue et aussi [sous le choc] tellement tout s'est déroulé tellement vite. Merci encore grâce à Spotted Rivière-du-Loup et ses citoyens vous venez d’unir une mère et sa fille», a-t-elle écrit.

La belle histoire continuera de s’écrire au cours des prochaines semaines, puisqu’une première rencontre devrait bientôt avoir lieu. «Je veux juste que les gens qui vivent une situation comme la mienne puissent entreprendre des démarches pour retrouver leurs êtres chers. Il faut vaincre la peur qui nous envahit à l’intérieur, avoir du courage et de l’espoir de pouvoir vivre le plus beau moment de sa vie en retrouvant les gens qu'on aime.»

Comme quoi les réseaux sociaux ont un grand pouvoir et qu’il faut parfois seulement se lancer.