Rétrospective 2021, novembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Saint-Antonin passe de Municipalité à Ville

La Municipalité de Saint-Antonin peut officiellement être appelée «Ville de Saint-Antonin». C’est grâce à un vote unanime de tous les élus à la mi-novembre, ainsi qu’une autorisation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), que le projet s’est finalement concrétisé après plusieurs mois d’attente.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443238/saint-antonin-passe-de-municipalite-a-ville

Maxime Blanchette-Joncas assermenté pour une deuxième fois

L’assermentation de Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques, a été effectuée le 9 novembre dernier, à la Chambre des communes. Celle-ci a pris la forme d’une cérémonie privée à laquelle étaient présents les membres de son équipe ainsi que quelques membres de sa famille.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443255/maxime-blanchette-joncas-assermente-pour-une-deuxieme-fois

Pascale Mailloux officiellement élue à Témiscouata-sur-le-Lac

ll n’y a finalement pas eu de recomptage judiciaire à la suite des élections municipales de Témiscouata-sur-le-Lac. La demande du candidat Gaston Ouellet, défait, a été rejetée par la juge Luce Kennedy, le mardi 16 novembre, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/elections-municipales-2021/443330/pascale-mailloux-officiellement-elue-a-temiscouata-sur-le-lac

Une pétition pour la préservation de l’église Saint-François-Xavier

La Corporation du Patrimoine religieux de Rivière-du-Loup a profité d’une rencontre avec ses donateurs, où près de 45 personnes étaient présentes, pour lancer une pétition sous le thème «Debout, protégeons notre héritage collectif!» dont l’objectif vise à préserver l’église Saint-François-Xavier. La pétition a été lancée le mardi 16 novembre en présence des donateurs de la Corporation.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443428/une-petition-pour-la-preservation-de-leglise-saint-francois-xavier

Un nouveau gin aux origines louperivoises à la SAQ

Disponible sur les tablettes depuis quelques semaines à peine, le Citrus Hystrix, un gin à l’aromate citronné particulier, est l’œuvre de Pascal Guilbeault, un passionné de Rivière-du-Loup qui prend tranquillement son envol comme distillateur en Estrie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443505/un-nouveau-gin-aux-origines-louperivoises-a-la-saq

Témiscouata-sur-le-Lac : les travaux avancent pour les deux nouveaux bâtiments de loisirs

Les travaux de construction pour le projet de deux nouveaux bâtiments de loisirs, soit l’aréna dans le quartier Cabano et le centre communautaire récréatif dans le secteur Notre-Dame-du-Lac allaient bon train à la mi-novembre. Les dalles de bétons et les planchers étaient majoritairement terminés.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443637/temiscouata-sur-le-lac-les-travaux-avancent-pour-les-deux-nouveaux-batiments-de-loisirs

L’auteure Joelle Rivard publie un recueil de nouvelles fantastiques

L’auteure originaire de Dégelis Joelle Rivard a lancé son deuxième livre en édition limitée, en novembre. Ce recueil de textes invite les lecteurs et lectrices à découvrir ou redécouvrir le Bas-Saint-Laurent avec un regard nouveau.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/443621/lauteure-joelle-rivard-publie-un-recueil-de-nouvelles-fantastiques

La Maison de la Famille des Basques : Inauguration officielle de la salle de psychomotricité

La Maison de la Famille des Basques a procédé à l’inauguration officielle de sa salle de psychomotricité le 21 novembre, vers 9 h, à Trois-Pistoles. Plusieurs familles étaient présentes afin de découvrir cette nouveauté qui a rapidement su charmer petits et grands.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443735/la-maison-de-la-famille-des-basques-inauguration-officielle-de-la-salle-de-psychomotricite

Acti-Familles obtient 300 000 $ pour un projet en périnatalité sociale

C’est dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, le 19 novembre, que l’équipe d’Acti-Familles a présenté son projet en périnatalité sociale. Appelé «Petits pas, grands pas», il vise à accroitre le soutien durant la grossesse, l’allaitement et la petite enfance, particulièrement aux femmes et aux familles en situation de vulnérabilité dans le secteur desservi par l’organisme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443871/acti-familles-obtient-300-000-$-pour-un-projet-en-perinatalite-sociale

Une nouvelle entente sous le signe de la reconnaissance chez duBreton

Les nouvelles sont bonnes du côté de l’entreprise duBreton de Rivière-du-Loup. La direction et le syndicat des travailleurs et travailleuses, qui négociaient pour le renouvellement de la convention collective, ont confirmé que l’entente survenue dans les derniers jours a été adoptée. Un accord qui positionne maintenant l’entreprise «comme un employeur de choix» dans le marché de la transformation alimentaire, estiment-ils.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/443962/une-nouvelle-entente-sous-le-signe-de-la-reconnaissance-chez-dubreton

Mettre la main à la pâte pour la cause

Mis sur pause depuis 2019, l'événement «La main à la pâte» a pu être tenu cette année pour une 8e édition au Pavillon de L’Avenir à Rivière-du-Loup. Rires, musique de noël et confection de plats divers étaient au rendez-vous afin d’amasser des fonds pour la Maison de la famille du Grand-Portage.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444101/mettre-la-main-a-la-pate-pour-la-cause

739 000 $ pour concrétiser le motel industriel agricole dans la MRC des Basques

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 587 000 $ pour concrétiser le projet de motel industriel agricole dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. La MRC des Basques injecte pour sa part un montant de 152 000 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444192/739-000-$-pour-concretiser-le-motel-industriel-agricole-dans-la-mrc-des-basques

Le projet de transformation de l’église de Saint-Mathieu-de-Rioux va de l’avant

La population de Saint-Mathieu-de-Rioux a approuvé le 24 novembre le règlement d’emprunt de 2,7 M$ qui servira à réaliser les travaux de transformation de l’église en centre communautaire. La bibliothèque sera relocalisée dans l’ancienne sacristie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444213/le-projet-de-transformation-de-leglise-de-saint-mathieu-de-rioux-va-de-lavant

Distillerie Témiscouata : de la forêt à la bouteille

C’est maintenant chose faite, la Distillerie Témiscouata a mis en bouteille son premier produit, un acérum blanc réalisé avec une touche d’érable, fin novembre. «C’est carrément une nouvelle saveur, une nouvelle classe de produits. On y retrouve l’arôme d’érable, un gout doux et savoureux. Ça ne goute pas sucré», a expliqué Michaël Fortin, directeur général de la Distillerie Témiscouata.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444301/distillerie-temiscouata-de-la-foret-a-la-bouteille

Dossier sur la violence conjugale

À la suite du meurtre de la Louperivoise Andréanne Ouellet âgée de 32 ans, victime du 15e féminicide au Québec, deux femmes ont contacté Info Dimanche afin de lancer un message aux personnes qui se sentent prises au piège dans une relation toxique. Elles voulaient avant tout partager leur histoire dans l’espoir que l’une d’entre elles se reconnaisse et décide de s’en sortir avant qu’il ne soit trop tard. Un dossier d'Andréanne Lebel à lire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444158/annabelle-se-reconstruire-pour-se-faire-confiance

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444159/caroline-fuir-pour-sa-securite

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444156/emma-ou-limportance-detre-crue

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444190/explosion-des-demandes-daide-a-trajectoires-hommes-du-krtb

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444185/tension-explosion-justification-et-lune-de-miel-un-cycle-a-rompre

Une décennie de sport-études à l’ESRDL

La Ville de Rivière-du-Loup est aujourd’hui reconnue pour ses infrastructures sportives et si celles-ci sont aussi développées et nombreuses, c’est un peu, beaucoup, grâce aux programmes sport-études qui poussent depuis plusieurs années dans le milieu scolaire local. À l’École secondaire de Rivière-du-Loup, voilà maintenant 10 ans que des élèves poursuivent leur scolarité tout en s’entrainant dans une discipline choisie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/444292/une-decennie-de-sport-etudes-a-lesrdl

Lever l’ancre et rêver sans condition

Quand Sylvain Dorey a quitté la marina de Rivière-du-Loup avec son petit voilier de bois, à la mi-septembre, il comptait naviguer vers la Côte-Nord avant de se laisser guider par le fleuve, la température et ses envies. Dès le départ, il s’attendait à vivre un voyage unique et déstabilisant, mais l’expérience a chaviré chacune de ses attentes. Il est revenu de ce périple avec beaucoup d’humilité, un respect renouvelé pour la nature et des souvenirs plein la tête.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444289/lever-lancre-et-rever-sans-condition

Patinage de vitesse : Clara Boucher prend le 11e rang au Canada

La patineuse de vitesse courte piste de Rivière-du-Loup, Clara Boucher, participait aux Championnats canadiens juniors qui se tenaient à Sherbrooke du 26 au 28 novembre. La représentante des Loupiots a pris le 11e rang au cumulatif et a récolté une 6e position au 1000m, sa discipline favorite.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/444534/patinage-de-vitesse-clara-boucher-prend-le-11e-rang-au-canada

Autoroute 20 : les élus municipaux demandent la réinscription du projet au PQI

Réunis à Saint-Alexandre-de-Kamouraska en séance régulière vendredi dernier, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont réaffirmé unanimement leur volonté de voir le parachèvement de l’autoroute 20 réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) d’ici les prochaines élections provinciales, tel que promis par le premier ministre François Legault en mai.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444565/autoroute-20-les-elus-municipaux-demandent-la-reinscription-du-projet-au-pqi

Gestion des matières résiduelles : Rivière-du-Loup obtient une importante distinction

La Ville de Rivière-du-Loup s’est tout récemment vu octroyer la plus haute attestation du Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles (GMR Pro) de Réseau Environnement et de RECYC-QUÉBEC. Elle devient la toute première ville au Québec à ainsi atteindre le niveau 5, récoltant les honneurs au passage.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/444599/gestion-des-matieres-residuelles-riviere-du-loup-obtient-une-importante-distinction

Ballon sur glace : Équipe Canada recrute au Témiscouata

La Fédération canadienne de ballon sur glace a dévoilé les noms des athlètes et des entraîneurs qui composeront les trois équipes nationales 2021-2022, le 24 novembre dernier. Six membres du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata ont été sélectionnés.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/444662/ballon-sur-glace-equipe-canada-recrute-au-temiscouata