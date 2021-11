Une pétition pour la préservation de l’église Saint-François-Xavier

La Corporation du Patrimoine religieux de Rivière-du-Loup a profité d’une rencontre avec ses donateurs, où près de 45 personnes étaient présentes, pour lancer une pétition sous le thème «Debout, protégeons notre héritage collectif!» dont l’objectif vise à préserver l’église Saint-François-Xavier.

La pétition a été lancée le mardi 16 novembre en présence des donateurs de la Corporation. Elle demande, dans un premier temps, à la Ville de Rivière-du-Loup d’exiger l’entretien du bâtiment afin de favoriser l’attraction de projets porteurs pour la communauté et la préservation de notre patrimoine bâti. Elle lui demande également de participer à la construction de cette vision de développement durable de la communauté tel qu’exprimé dans sa Politique du patrimoine adoptée en 2002.

«Nous sommes d’avis que ce n’est pas en négligeant l’entretien du bâtiment que ce dernier attirera des projets porteurs», mentionne Suzanne Michaud, présidente de la Corporation. «Il faut changer le paradigme et penser autrement. Nous croyons qu’en mettant les efforts nécessaires pour maintenir le bâtiment en bonne santé, il sera plus facile d’attirer des projets visionnaires au profit de la collectivité», poursuit-elle.

La pétition peut être signée en ligne au https://bit.ly/petitioneglisesfx ou encore en personne à la Quincaillerie Chartier— Home Hardware, au Marché D’Amours, à la Mercerie Vézina ainsi que chez Camille Ouellet & Fils.

Dans les prochaines semaines, la Corporation lancera en parallèle une campagne de communication, toujours sous le thème «Debout, protégeons notre héritage collectif!», dont l’objectif est de sensibiliser la population à l’importance de protéger notre patrimoine bâti, et, par la force des choses, à préserver l’église Saint-François-Xavier qui se distingue par sa construction solide et remarquable et sa richesse historique et artistique.

La Corporation invite la population à suivre notamment sa page Facebook pour connaître les différentes activités de communication et les événements en lien avec cette campagne.

Rappelons qu’en décembre 2020, une campagne de levée de fonds avait permis d’amasser plus de 40 000 $ afin d’assurer le chauffage de l’église Saint-François-Xavier. Or, compte tenu du coût relié à la remise en marche du système de chauffage en plein hiver et aux risques qui y sont associés, l’édifice n’a finalement pas été chauffé au cours de l’hiver 2020-2021. Les montants avaient donc été conservés afin d’assurer le chauffage pour l’hiver 2021-2022. Malgré tout, la Fabrique a annoncé en septembre 2021, malgré une précédente entente, que l’église ne serait toujours pas chauffée cet hiver. Les donateurs qui n’ont pu être présents à la rencontre du 16 novembre seront contactés dans les prochains jours.