Autoroute 20 : les élus municipaux demandent la réinscription du projet au PQI

Réunis à Saint-Alexandre-de-Kamouraska en séance régulière vendredi dernier, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont réaffirmé unanimement leur volonté de voir le parachèvement de l’autoroute 20 réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) d’ici les prochaines élections provinciales, tel que promis par le premier ministre François Legault en mai.

«Il y a trop longtemps que le Bas-Saint-Laurent est confronté à des problèmes de fluidité des transports et au manque de sécurité routière pour les usagers dans les sections de la route 132 non-desservies par la 20. Nous avons tous été surpris et déçus lors du retrait du projet en 2015. La promesse du premier ministre a été accueillie avec un grand soulagement et nous réitérons aujourd’hui notre volonté de travailler à l’amélioration durable du réseau de transports dans notre région», a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL.

La réinscription du parachèvement de l’autoroute 20 au PQI et les propositions de tracés qui seront soumises par le ministère des Transports du Québec entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic permettront de mettre à jour les évaluations environnementale, économique et sécuritaire. «Il faut savoir de quoi on parle pour engager un dialogue constructif. Actuellement, aucun scénario définitif n’est proposé et rien n’indique que l’amélioration de la route 132 ne pourrait pas répondre à nos besoins. Il ne faut pas l’exclure des solutions. Ce sont les études qui permettront d’éclairer les décisions», ajoute Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles.

Les membres de la TREMBSL sont toutefois conscients de la longueur du processus, de la conception à la construction et demandent au ministère des Transports de poursuivre ses efforts pour augmenter la sécurité sur la route 132 sur une base continue.

«La réinscription du parachèvement de l’autoroute 20 au PQI ne doit pas servir de prétexte pour délaisser la route 132, qui demeure dangereuse pour les usagers et usagères», conclut Michel Lagacé. La TREMBSL demande une approche globale des enjeux de transports dans la région, tant au niveau de la qualité, de la fluidité et de la sécurité du réseau routier, qu’à ceux du transport collectif ou actif, de l’optimisation du réseau ferroviaire, du développement du cabotage et de l’électrification des transports. Les résultats des études permettront d’identifier la meilleure option pour les communautés du Bas-Saint-Laurent.