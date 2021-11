Témiscouata-sur-le-Lac : les travaux avancent pour les deux nouveaux bâtiments de loisirs

Les travaux de construction pour le projet de deux nouveaux bâtiments de loisirs, soit l’aréna dans le quartier Cabano et le centre communautaire récréatif dans le secteur Notre-Dame-du-Lac vont bon train. Alors que les dalles de bétons et les planchers sont majoritairement terminés, il faudra attendre à la semaine prochaine pour voir arriver la structure d’acier de l’aréna et le 6 décembre, pour celle du centre récréatif.

«Tout devrait être terminé pour les Fêtes, en tout cas, on l’espère. Tout dépend de Dame Nature. S’il y a de la pluie on le sait, on ne peut pas travailler avec la structure. D’ici Noël, on va vraiment voir le squelette du bâtiment», exprime Dany Morin, gestionnaire de projets de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

En raison du retard de l’arrivée de la structure d’acier, quelques étapes des travaux ont dû être devancées. Jusqu’à maintenant, il s’agit du seul enjeu ralentissant, en quelque sorte, leur avancement. «C’est très particulier et même très rare ce qu’on fait là, ce que l’entrepreneur a fait, parce que normalement on monte une structure d’acier et après ça, ils font l’intérieur, ils creusent, ils font les dalles. Avec le bel automne qu’on a eu, ça nous a permis de faire les dalles avant, puis de tout préparer en attendant la structure», explique Dany Morin.

Les dessins d’atelier ont été approuvés et les commandes de matériels ont été effectuées rapidement. Heureusement, le projet de construction n’est pas affecté par un défi majeur du contexte pandémique actuel, soit celui du manque de ressources.

Au sol des chantier sont délimités les différentes sections des deux bâtiments en construction. D’autres visites de chantiers sont prévues prochainement, afin de suivre de plus près l’avancement des travaux. «Je pense, peut-être, en février ou mars, parce qu’il faut que ce soit un petit peu avancé. Puis, il y aura peut-être une porte ouverte avant l’ouverture officielle», conclut M. Morin.

En mars dernier, on estimait la durée de construction pour les deux bâtiments de 12 à 14 mois. Ces derniers devraient être prêts à accueillir la population pour la Saint-Jean-Baptiste 2022, donc également pour la saison touristique.

Rappelons le résultat de la consultation référendaire sur le règlement d’emprunt de ce projet de 21,5 M$. Quelque 1773 citoyens ont voté en faveur du projet. Le non a obtenu 908 votes. Il s’agit de 66% d’acceptation. Le taux de participation, lui, a été de 72%.

Le règlement d’emprunt du projet est donc de 21,5 M$, incluant les autres frais.