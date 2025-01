Rétrospective 2024 : juillet

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Pour la sauvegarde des fumoirs de l’île Verte

L’île Verte est connue pour son phare historique, son Musée du squelette, sa tranquillité et ses paysages à couper le souffle, mais qui y a déjà mis les pieds sait que le territoire est aussi parsemé de plusieurs fumoirs traditionnels. De véritables témoins d’une époque passée où la conservation des pêches était primordiale.

Un pas de plus vers un meilleur signal cellulaire sur l’ensemble du Témiscouata

La qualité du réseau cellulaire continuera de s’améliorer au Témiscouata au cours des prochaines années. Le gouvernement du Québec a confirmé, ce mardi 2 juillet, que le territoire avait été priorisé dans le cadre d’une deuxième phase d’investissements visant à brancher les régions du Québec. Un mystère plane toutefois sur l’emplacement exact de l’éventuelle tour, l’entreprise devant statuer à ce sujet au cours des prochains mois.

Un travailleur de la construction grièvement blessé à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Un employé de Les Constructions Unic a été happé le jeudi 27 juin par une chargeuse à gravier alors qu'il se trouvait sur le chantier du garage municipal de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Grièvement blessé, l'homme de 24 ans de Saint-Marc-du-Lac-Long a été transféré dans un centre hospitalier de la région de Québec.

Du bonheur dans les Sentiers du Portage

Les amateurs de vélo de montagne de la région ont depuis peu un tout nouveau terrain de jeu à Notre-Dame-du-Portage. Avec plus de sept kilomètres de sentiers de qualité aménagés sur des terrains d’une superficie de 50 hectares, les Sentiers du Portage ont beaucoup à offrir. Une expérience «entre fleuve et montagne» que les passionnés de tout le Québec et de l’extérieur comptent également mettre sur leur liste d’endroits à visiter cet été.

Il sauve un camarade de la noyade au Camp Richelieu Vive la Joie

L’altruisme, le sang-froid et le courage d’un jeune homme de Saint-Antonin ont été salués à maintes reprises, ces derniers jours, et pour cause. Antonny Pelletier, 11 ans, a sauvé un jeune camarade de la noyade lors d’une journée d’activités au Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste.

Des proches dénoncent la relocalisation d’une ainée à 60 kilomètres de chez elle

Josée Vaillancourt et sa mère Jeannine Roy se retrouvent dans une impasse du système de santé québécois. Devant le manque de places disponibles en CHSLD dans la région de Rivière-du-Loup, Mme Roy qui est hospitalisée depuis trois semaines, devra être relocalisée à Saint-Pacôme, à une soixantaine de kilomètres de sa fille. «À Saint-Pacôme, je ne pourrai pas être là autant, à tous les jours. Elle va finir par m’oublier, avec ses pertes de mémoire», craint Josée Vaillancourt.

Martin Portes et Fenêtres poursuit la Ville de Rivière-du-Loup dans le dossier Place Carrier

L’entreprise L. Martin (1984) inc., connue sous le nom de Martin Portes et Fenêtres, a intenté des démarches judiciaires contre la Ville de Rivière-du-Loup concernant le règlement d’emprunt pour les travaux d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la Place Carrier. Le dossier sera présenté devant un juge en automne prochain.

William Bélanger de Saint-Antonin fait son entrée dans Le Clan de Marc Beaudet

Il n’arrive pas souvent que des lecteurs contactant leurs écrivains favoris aient une réponse de leur part, ou encore moins, les rencontrent en dehors de salons du livre. C’est pourtant ce qu’a vécu un jeune de Saint-Antonin âgé de 9 ans, William Bélanger, avec l’auteur des bandes dessinées «Le Clan», Marc Beaudet. Le garçon est même littéralement devenu un personnage de la série dans le plus récent tome «Le jeu du homard».

Un pharmacien écope d'une amende pour négligence à Rivière-du-Loup

Un pharmacien qui a remis par erreur le mauvais médicament à un de ses patients, mettant du même coup sa santé en danger, a récemment été reconnu coupable d’avoir commis une négligence par le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Serge Malenfant, qui pratique à la pharmacie Jean Coutu de Rivière-du-Loup, a été condamné à payer une amende de 4 500 $.

Kathy Tremblay, championne dans son patelin

Une athlète de la région a récemment été couronnée championne du Circuit régional de compétitions de rames du Lac-Saint-Jean. Kathy Tremblay et son frère Sylvain ont remporté les grands honneurs de la compétition lors du célèbre Marathon de chaloupe à rames tenu le 7 juillet entre Desbiens et Dam-en-Terre (Alma).

La grève de la traverse à Matane déborde à Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles

Les effets de la grève des travailleurs et travailleuses de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout, qui a été déclenchée du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 aout, se font déjà sentir à Rivière-du-Loup et à Trois-Pistoles. L’achalandage, qui est habituellement fort à cette période de l’année, déborde sur les autres services de traverse de la région.

Culturisme : trois athlètes brillent à Montréal

Trois athlètes de la région se sont démarqués lors du Classique Naturel Popeye’s Supplément, une compétition de culturisme, qui se tenait le 20 juillet dernier, à Montréal. Océanne Veilleux, de Rivière-du-Loup, ainsi que Frédérick Raymond et Even Michaud, du Témiscouata, sont montés sur les marches du podium, et ce, plus d’une fois.

L’équipe avant tout pour Israel-Premier Tech

Pour la première fois en trois ans, l’équipe Israel-Premier Tech n’a pas remporté une victoire d’étape lors du prestigieux Tour de France, la plus grande compétition de vélo sur la planète. Or, l’heure n’est pas à la déception, mais plutôt à la réjouissance. La formation a connu un grand tour marqué par un impressionnant travail d’équipe et une progression au classement mondial.

Les stations de lavage sous pression au Témiscouata

Si le silence est d’or à la pêche, le ciel s’assombrit et tonne quand il est question des stations de lavage du quartier Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac. Trop chères, dysfonctionnelles, vandalisées, les stations de lavage et le système de barrières ne laissent personne indifférent et déchainent les poissons, les passions plutôt.

Une nacelle élevée au maximum sans stabilisateurs est à l’origine de quatre décès

Quatre personnes, dont deux Louperivois, ont perdu la vie à Saint-Léandre, près de Matane en aout 2023, lors du renversement d’une nacelle à ciseaux qui était élevée au maximum, à une hauteur de 50 pieds. Le coroner Me Jean-Pierre Chamberland explique que les bras stabilisateurs de la nacelle n’étaient pas déployés, ce qui est la première cause de cet accident.

Joindre l’utile à l’agréable sur les eaux du fleuve Saint-Laurent

Trois amateurs de voile de la région participent ces jours-ci à Cap à l’Est, le plus important événement de course au large au Québec. Une occasion pour Charles Montamat, Sylvain Dorey et Mathias Péloquin de hisser les voiles en bonne compagnie et dans le plaisir, mais aussi d’amasser des fonds pour un organisme bénévole de bienfaisance en santé, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (Cœur + AVC).

La Ville de Lac-des-Aigles voit le jour

Les Municipalités de Saint-Guy et Lac-des-Aigles ne font maintenant qu’une. La Ville de Lac-des-Aigles a officiellement été formée ce mercredi 31 juillet avec la publication du décret du gouvernement provincial dans la Gazette officielle du Québec.

