La grève de la traverse à Matane déborde à Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles

Les effets de la grève des travailleurs et travailleuses de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout, qui a été déclenchée du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 aout, se font déjà sentir à Rivière-du-Loup et à Trois-Pistoles. L’achalandage, qui est habituellement fort à cette période de l’année, déborde sur les autres services de traverse de la région.

«Ça pourrait être difficile d’attribuer cette hausse uniquement à la grève de Matane. Normalement, nos prédictions sont assez justes et l’achalandage est plus fort que nos attentes. On a vu un peu de débordement certaines journées», explique Marco Ouellet, le capitaine du NM Trans-Saint-Laurent, qui relie Rivière-du-Loup à Saint-Siméon.

Cette situation n’est toutefois par anormale pendant les semaines de la construction. M. Ouellet trace un parallèle avec une situation semblable survenue en 2019, année lors de laquelle le navire NM F.-A.-Gauthier était hors service et la traverse de Trois-Pistoles n’était pas active. «Nous étions pleins à tous les voyages. Nous n’en sommes pas là présentement», précise Marco Ouellet.

Il recommande aux clients de se présenter environ 90 minutes à l’avance au quai de Rivière-du-Loup afin de s’assurer d’avoir une place. «Si les gens veulent être sûrs, ils peuvent arriver plus tôt. Dans le pire des cas, ils pourront embarquer sur le prochain voyage. C’est sûr que ce n’est pas l’idéal, mais ça peut arriver en été», ajoute le capitaine Ouellet.

Ce dernier a vu un transfert de certains opérateurs de transport lourd qui ont opté pour le service de Rivière-du-Loup, en raison de la grève de Matane. «On va chercher d’autres véhicules qui ne passeraient pas chez nous si l’accès était possible à Matane», complète-t-il.

Du côté de Trois-Pistoles, le capitaine de l’Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, soutient que le traversier est tout le temps plein à cette période de l’année, lors des vacances. À Trois-Pistoles, il faut cependant réserver sa place à l’avance afin de traverser en direction des Escoumins. «On refuse plus de gens qu’à l’habitude. Normalement, on accueille le moins possible de transport lourd, et si c’est le cas, on les admet très tôt le matin ou tard le soir.»

Une ligne d’attente se forme sur le quai et généralement, entre 3 et 7 voitures qui n’ont pas réservé à l'avance peuvent obtenir une place. «Nous avons reçu beaucoup d’appels et on devait répondre qu’on était plein. Hier, on a compté une douzaine de personnes n’ayant pas réservé qui espéraient avoir une place», rapporte Jean-Philippe Rioux.

GRÈVE ET NÉGOCIATION

Les travailleuses et travailleurs de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout ont envoyé un avis de grève à la Société des traversiers du Québec le 7 juin. Le syndicat (CSN) rapporte que l’écart salarial entre les parties est très grand. La dernière journée de négociations, qui a eu lieu le 18 juillet, n’a pas permis de déblocage. La partie syndicale a demandé au ministère du Travail de nommer une personne médiatrice-conciliatrice au dossier.

«Il n'est pas normal que la majorité de ces travailleuses et travailleurs doivent cumuler un deuxième et parfois un troisième emploi ou doivent avoir recours à des banques alimentaires pour joindre les deux bouts, explique la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN, Pauline Bélanger. Avec un salaire moyen de 21,50 $ de l'heure, ce n'est pas si étonnant. Avec l’inflation qu’on a connue, c’est très peu pour les travailleurs […] On sait que les employés partent et ont travailleurs ailleurs. Retenir du personnel compétent et formé, c’est un des gros enjeux du syndicat», précise Mme Bélanger. Elle espère que le conflit se règle le plus rapidement possible afin de redonner un service à la population.

Le contrat de travail est échu depuis le 1er avril 2023. Le Syndicat des employés de la Traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout (CSN) rassemble 39 membres qui travaillent à Matane, et le Syndicat des employées et employés de la STQ de Matane-Baie-Comeau-Godbout-CSN en compte 66, qui travaillent sur le traversier.