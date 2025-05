Plus de 18 300 $ pour le Grand McDon 2025

Le Grand McDon des restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac a permis d’amasser un montant de 18 314 $, grâce à la générosité de la communauté.

Cette somme permettra de soutenir des organismes qui œuvrent chaque jour pour le bien-être des enfants et des familles de la région : les Loups-Marins, le CPA Les Arabesques, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, la Fondation Loupérivienne d’enseignement primaire et secondaire public, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, District Danza, Re-Source Famille Témiscouata ainsi que le Manoir Ronald McDonald’s.

Ce succès revient également aux équipes des restaurants : Julie-Pier Leblanc et Maryam El Amrani, gérantes à Rivière-du-Loup, Alain Gingras, gérant à Témiscouata-sur-le-Lac, Mélanie Moreau, directrice des ressources humaines et immigration, Stéphane Sylvain, directeur des opérations et Dave Fournier, adjoint administratif.