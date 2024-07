Kathy Tremblay, championne dans son patelin

Une athlète de la région a récemment été couronnée championne du Circuit régional de compétitions de rames du Lac-Saint-Jean. Kathy Tremblay et son frère Sylvain ont remporté les grands honneurs de la compétition lors du célèbre Marathon de chaloupe à rames tenu le 7 juillet entre Desbiens et Dam-en-Terre (Alma).

Le duo a confirmé sa victoire dans la classe mixte en terminant au 2e rang du Marathon, la plus importante course du Circuit. Ils ont assuré leur première place en franchissant la ligne d’arrivée plus d’une minute devant leurs plus proches concurrents au classement général.

Le Marathon de chaloupe à rames, organisé dans le cadre du Festirame, est une épreuve mythique de 42 kilomètres sur le Lac-Saint-Jean. Kathy et Sylvain Tremblay ont franchi la distance 4 heures 56 minutes, obtenant finalement un écart de plus de 5 minutes devant leurs poursuivants. Il s’agit d’une avance très importante dans le sport…et d’un temps record pour les deux athlètes.

«C’est immense», a confirmé Kathy. «Pendant les 10 à 15 premiers kilomètres, nous étions tout près l’un de l’autre. Finalement, on a réussi à surfer la vague et à se détacher.»

«Quand on est arrivés, c’était comme une victoire. On a fait une belle course, on a été constants et on n’a pas baissé la cadence, même après presque 5 heures de rames. C’est un exploit pour nous, on est vraiment fiers», a-t-elle raconté.

Avant la dernière course de la saison, celel qui concluait un quatrième été à pagayer ensemble, Kathy et son frère s’était donné l’objectif de remporter le CRCR dans leur catégorie, ce qu’ils ont finalement réussi à accomplir. «On voulait vraiment aller chercher la coupe. C’était atteignable et on peut maintenant dire mission accomplie.»

Leur prochain objectif? Le Marathon lui-même. «C’est la prochaine étape : gagner le lac», a confirmé Kathy.

DÉPASSEMENT PERSONNEL

Le Circuit régional de compétitions de rames du Lac-Saint-Jean compte quatre courses. Les trois premiers événements, de 20 kilomètres chacun, sont vus comme étant «préparatoires» au Marathon lui-même. Les résultats comptent aussi pour le classement général.

Au final, Kathy et Sylvain ont pris le 3e rang lors de la première course à Héberville, la toute 1re position sur la rivière La Grande Décharge à Alma (en plus d’une victoire au sprint) et la 3e place au lac Labrecque.

Sur les eaux de la rivière Alma, le duo a connu sa meilleure performance afin de grimper sur la plus haute marche du podium. Tout un exploit pour les deux athlètes qui ont flirté à quelques reprises avec la victoire ces dernières années.

«Ç’a vraiment été une belle saison, notre meilleure jusqu’à présent», a-t-elle indiqué.

Les courses de chaloupe à rames sont bien connues au Lac-Saint-Jean. C’est aussi une histoire de famille pour les Tremblay dont plusieurs membres de la famille ont compétitionné, avant de s’impliquer dans l’organisation des événements.

Pour Kathy Tremblay, c’est le dépassement personnel qui la pousse à poursuivre la tradition.

«Quand tu te lances et que tu ne vois pas la ligne d’arrivée, c’est un peu décourageant, mais quand tu arrives, que la foule crie, il y a une grande satisfaction du travail accompli. Tes jambes ne fonctionnent plus, mais tu es vraiment fier», a-t-elle décrit en riant.

«C’est une épreuve physique, mais après 20 kilomètres, c’est le mental qui embarque», a ajouté celle dont le sport fait partie de la vie avec le dekhockey, le hockey sur glace, le vélo sur route et le Crossfit durant l’année.

Notons aussi que le fils de Kathy, William Rossignol, a pris le 6e rang parmi les duos masculins. Comme quoi la relève est prometteuse dans la famille.