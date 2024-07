Un travailleur de la construction grièvement blessé à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Un employé de Les Constructions Unic a été happé le jeudi 27 juin par une chargeuse à gravier alors qu'il se trouvait sur le chantier du garage municipal de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Grièvement blessé, l'homme de 24 ans de Saint-Marc-du-Lac-Long a été transféré dans un centre hospitalier de la région de Québec.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a ouvert une enquête. «Lors de l'opération, il y a eu une manoeuvre de recul et l’opérateur n'a pas vu le travailleur qui a été frappé et écrasé par la machinerie», souligne le responsable des communications à la CNESST, Yvon Grégoire.

Le jeune homme a été grièvement blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. Deux inspecteurs ont été chargés de l'enquête et à la cueillette d'information. «Les cinq personnes présentes sur le site sont ébranlées. Nous tentons encore de comprendre ce qui s'est passé», ajoute M. Grégoire.

Le travailleur a été évacué par traversier. Selon nos informations, la victime aurait attendu de longues minutes. L'opérateur de la chargeuse qui oeuvre pour Gravier Bérubé et Fils n'a pas été blessé.

INTÉGRITÉ DE LA SCÈNE

La scène, contrairement aux exigences, n'a pas été protégée. La machinerie a été retirée avant l'arrivée des représentants de l'organisme. Normalement, dans l'éventualité d'un accident de travail, l'employeur doit laisser la scène intacte.

«Là, ce n'est pas ce qui est arrivé. Les travaux étaient terminés et le déplacement de la machinerie était déjà programmé pour sortir de l'ile. Nos inspecteurs communiquaient avec l'employeur au même moment pour lui dire de ne plus toucher à rien», ajoute le responsable des communications à la CNESST.

L'enquête afin de déterminer les causes et circonstances de l'accident se poursuit. La CNESST déposera ses conclusions ultérieurement, généralement dans un délai de six mois.