William Bélanger de Saint-Antonin fait son entrée dans Le Clan de Marc Beaudet

Il n’arrive pas souvent que des lecteurs contactant leurs écrivains favoris aient une réponse de leur part, ou encore moins, les rencontrent en dehors de salons du livre. C’est pourtant ce qu’a vécu un jeune de Saint-Antonin âgé de 9 ans, William Bélanger, avec l’auteur des bandes dessinées «Le Clan», Marc Beaudet. Le garçon est même littéralement devenu un personnage de la série dans le plus récent tome «Le jeu du homard».

Il y a deux ans, William a écrit par courriel au bédéiste après avoir lu le premier livre des BD dont l’action principale se déroule à Trois-Pistoles pour lui signifier son appréciation et savoir quand sortirait le prochain volume. Touché, l’auteur, aussi caricaturiste pour La Presse, lui a répondu, au plus grand étonnement du jeune garçon.

La relation s’est ensuite développée au Salon du livre de Québec de 2023, alors qu’une collègue enseignante de la mère de William, qui savait à quel point ce dernier adorait «Le Clan», a demandé un autographe pour lui. En plus de la dédicace, Marc Beaudet a enregistré une vidéo invitant William au lancement des deux premiers tomes de la série de bandes dessinées organisé à Trois-Pistoles en mai.

Le bédéiste a eu un vrai coup de cœur, il a ressenti une réelle connexion avec le jeune garçon. «J’en rencontre des enfants, j’en ai vu des milliers cette année dans les salons et les écoles. C’est sa personnalité, ce qu’il dégage. Ça s’est fait tout seul, ça ne s’explique pas», raconte Marc Beaudet. Après le lancement, il a invité William à son chalet et l’a invité à dessiner une page du troisième tome «Le jeu du homard» dont le nom de travail était «Le jeu du Crabe». L’auteur en a gardé des extraits avant de travailler la version finale.

Le crabe a été dessiné par William.

UNE RENCONTRE BÉNÉFIQUE

«William, avant de connaitre Marc, c’était un garçon très très très timide. Il avait de la misère à aller vers les autres, n’était pas capable de parler devant des gens, avance la mère du garçon, Stéphanie Rioux.

Son fils aime lire, mais aussi dessiner et écrire. Il a d’ailleurs commencé à écrire une histoire sur le soccer, qu’il compte aussi illustrer. «Quand il a commencé à parler à Marc, ça tombait qu’il commençait à bien lire et ça lui a donné une confiance en lui. On dirait qu’il s’est découvert une force en rencontrant quelqu’un qui avait les mêmes intérêts que lui et la même personnalité», partage-t-elle.

Après que William a apporté son livre à l’école, les amis de sa classe ont été impressionnés et ont arrêté de le voir comme un petit garçon timide qu’ils pouvaient taquiner. Son rapport avec les autres a changé. «Il est devenu comme une petite vedette», ajoute la maman.

Auparavant angoissé de s’adresser devant la classe, le jeune garçon a surmonté cette crainte, la voyant maintenant comme un défi. Comme son personnage, il a eu confiance en lui pour présenter, avec le bédéiste, le troisième tome de la série «Le Clan» aux élèves de troisième année de l’école Lanouette, avant de se rendre aussi à l’établissement scolaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, où sa mère y travaille comme professeure.

LANCEMENT

Pour le troisième tome de la série « Le Clan«, «Le jeu du homard», on retrouve à nouveau les personnages inspirés des enfants de Marc Beaudet et de leurs amis, ainsi que deux nouveaux : Blanche et William. Dans ce livre, le clan aura à se dépasser lors d’épreuves sportives, intellectuelles et d’habiletés afin d’amasser le plus de points possible et gagner la compétition (et le trophée en forme de homard).

Les jeunes amis se déplaceront un peu partout dans Trois-Pistoles, dans le parc de l’église, sur la rue Jean-Rioux, au camping municipal, en plus de découvrir de nouveaux horizons à La Pocatière au «Gros» Labyrinthe. Dans cette bande dessinée, l’auteur a fait de nombreux clins d’œil à des entreprises, des personnes et des légendes de la région.

Le lancement du livre est prévu le 27 juillet à 13 h au camping municipal de Trois-Pistoles. Les participants pourront rencontrer Marc Beaudet et William Bélanger durant une séance de dédicaces avant d’être invités à se plonger dans les aventures de la bande dessinée. Ils pourront se prêter au jeu du homard en réalisant, eux aussi, toutes sortes d’épreuves.

Marc Beaudet a déjà écrit le quatrième tome de la série qui sera dans le thème de l’Halloween. Il ne lui reste qu’à l’illustrer avant sa parution à l’automne 2025.

