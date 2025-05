Un nouveau modèle de gouvernance des routes des frontières et des Monts Notre-Dame

À la demande des corporations des routes touristiques des Frontières et des Monts Notre-Dame, un comité de travail a été mis en place afin de revoir le modèle de gouvernance et d’en assurer la pérennité. Un diagnostic portant sur la structure de gouvernance a mené à plusieurs constats et recommandations.

À la lumière de ceux-ci, le comité de travail a convenu de créer un nouveau modèle de gouvernance pour une route touristique dont le tracé réunirait les deux routes actuelles. Les responsabilités seraient partagées entre Tourisme Bas-Saint-Laurent, les MRC, les municipalités et les partenaires économiques du milieu.

«L'objectif ultime dans tout ça, c’est de consolider et de mettre en valeur les attraits et les atouts distinctifs de cette partie du territoire bas-laurentien afin que ce soit attractif pour les visiteurs et bénéfique pour notre région. C’est un projet porteur et mobilisateur qui nécessite l’engagement et l’adhésion de tous les acteurs du milieu», indique le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

En janvier 2024, un comité de travail a été formé, composé des deux corporations, de la MRC de Témiscouata, de la SADC du Témiscouata et de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Les travaux de ce comité ont d’abord mené à la réalisation d’un diagnostic portant sur la structure de gouvernance des deux routes par Laforest Conseil stratégique. Parmi les principaux constats soulevés, ont été mentionnées les difficultés de financement sous forme de membership, des enjeux concernant l’implication bénévole, les ressources humaines et l’expertise requise pour la promotion, l’information touristique et le développement économique.

En phase avec les recommandations du rapport, le comité de travail a pris la décision de créer une nouvelle route dont la thématique sera représentative et rassembleuse, reliant les tracés existants des routes des Frontières et des Monts-Notre-Dame. Il a été convenu d’un partage des responsabilités. Tourisme Bas-Saint-Laurent assurera la gestion et la promotion de la nouvelle route touristique en concertation avec les MRC et les municipalités en ce qui a trait à l’animation du milieu et au développement économique.

LES PROCHAINES ÉTAPES

En mars dernier, un mandat a été confié à Visages Régionaux afin d’élaborer un nouveau concept de route qui soit représentatif du circuit unifié des deux routes. Des rencontres de consultation sont en cours à cet effet auprès des partenaires, des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent, des municipalités et des MRC impliquées. Les municipalités concernées ont été interpellées afin d’appuyer le projet par résolution. D’ici quelques semaines, le projet pour la création d’une nouvelle route devrait être déposé au ministère du Tourisme pour une mise en place prévue en janvier 2026.

ROUTES TOURISTIQUES

Signalisées avec des panneaux bleus, les routes touristiques officielles au Québec sont reconnues et appréciées des touristes. En plus d’apporter de la notoriété à la région, elles représentent une opportunité de visibilité nationale appréciable pour les attraits, les entreprises et les municipalités qui les composent.

Selon un récent sondage mené par Léger pour Tourisme Bas-Saint-Laurent (1 000 répondants). Si 67 % des répondants connaissent au moins une route touristique du Québec, principalement Le Chemin du Roy, la Route des Vins et la Route du Fjord, seuls 21 % connaissent celles du Bas-Saint-Laurent, mais 82 % se montrent intéressés à les emprunter pour découvrir la région.

Le Bas-Saint-Laurent compte actuellement trois routes touristiques signalisées sur son territoire. La première se nomme la Route des Navigateurs, elle suit le fleuve Saint-Laurent sur 470 km, entre le Centre-du-Québec et le Bas-Saint-Laurent. La deuxième représente la Route des Frontières, elle longe 95 km aux confins du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Et enfin la dernière qui s’appelle la Route des Monts-Notre-Dame traverse 186 km de montagnes entre Sainte-Luce et Saint-Jean-de-la-Lande.