L’équipe avant tout pour Israel-Premier Tech 

Pour la première fois en trois ans, l’équipe Israel-Premier Tech n’a pas remporté une victoire d’étape lors du prestigieux Tour de France, la plus grande compétition de vélo sur la planète. Or, l’heure n’est pas à la déception, mais plutôt à la réjouissance. La formation a connu un grand tour marqué par un impressionnant travail d’équipe et une progression au classement mondial.

Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech, était présent lors des trois dernières étapes de cette grande compétition qui a amené les cyclistes entre Embrun et Nice, du 19 au 21 juillet. Il était aux premières loges pour constater l’effort de groupe qui a permis à l’équipe de compléter un tour jugé «historique».

La formation n’a peut-être pas remporté d’étape comme elle l’a fait dans le passé avec les Simon Clarke, Hugo Houle et Michael Woods, mais son leader, le Canadien Derek Gee, a terminé au 9e rang du classement général. Il s’agit de la deuxième meilleure performance canadienne dans l’histoire du Tour (après Steve Bauer, 4e en 1988) et d’un tout premier top 10 au cumulatif pour Israel-Premier Tech.

«On a fait un excellent Tour de France», a déclaré Jean Bélanger, quelques jours après le couronnement du Slovène Tadej Pogačar. «Les Tours 2022 et 2023, qui ont été de grands Tours pour nous, ont surtout été marqués par des performances individuelles. Dans le Tour 2024, on a vraiment couru en équipe.»

«Oui, il y a eu des performances individuelles remarquables, dont les trois podiums de Pascal [Ackermann] et le top 10 de Derek [Gee], mais la façon dont l’équipe s’est comportée sur les routes du Tour de France a été remarquée par les autres équipes et les journalistes spécialisés. On a vraiment fait un super travail.»

De l’extérieur, le vélo est souvent vu comme un sport individuel, mais cette perception ne pourrait pas être plus erronée, rappelle M. Bélanger. Au contraire, les victoires célébrées sur les lignes d’arrivée sont possibles grâce au travail et à l’accompagnement de tout un entourage.

Dans les épreuves de sprint, par exemple, le Québécois Guillaume Boisvert et Jake Stewart ont travaillé fort pour amener Ackermann en bonne position. De son côté, Derek Gee a été entouré, encouragé et parfois calmé par Hugo Houle et Jacob Fuglsang dans les étapes de haute montagne. «Ç’a été une super collaboration entre tous les coureurs», a reconnu Jean Bélanger.

Le chef d’entreprise souligne d’ailleurs que le Tour de France a été suivi avec beaucoup d’intérêt au sein des installations de Premier Tech. Il s’est aussi réjoui que les valeurs d’entraide, de travail et de respect véhiculées par Israel-Premier Tech résonnent également au sein de l’entreprise qui compte plus de 5 000 employés à travers le monde.

DEREK GEE

Si l’équipe a fait la force pour Israel-Premier Tech, il demeure difficile de ne pas souligner la performance de Derek Gee. Le jeune canadien de 26 ans a terminé le Tour de France parmi les meilleurs au monde, à sa toute première participation. Un exploit.

Sur les routes de cette grande et éprouvante compétition, Gee s’est révélé comme le leader incontesté d’Israel-Premier Tech. Il est aujourd’hui considéré comme une réelle étoile montante dans le sport et l’un des piliers de la formation pour les années à venir.

«Quand la décision a été prise de l’amener, c’était de lui permettre de découvrir ce grand tour-là, suivant sa performance de l’année dernière au Gyro (d’Italie). On n’avait pas d’ambition et d’attente particulière. Ç’aurait été de lui mettre trop de pression trop tôt dans sa carrière et dans sa découverte du Tour de France», a souligné Jean Bélanger.

Après une semaine, le coureur était pourtant parmi le top 10, en pleine forme. «Il nous a dit qu’il voulait essayer de terminer parmi les 10 premiers coureurs et on a travaillé dans cet objectif-là dans la deuxième semaine.»

Lors du Tour d’Italie en 2023, à ses premiers coups de pédale sur le World Tour, Derek Gee avait terminé à quatre reprises en 2e position. Il s’agissait alors d’une performance d’anthologie, «hors norme», pour une jeune recrue. Plus récemment, il a pris le 3e rang du Critérium du Dauphiné, une épreuve préparatoire au Tour de France. «Les gens commencent à réaliser que ce n’est pas un feu de paille. Il est définitivement quelqu’un qui sera à surveiller pour le reste de la saison et lors des prochaines courses la saison prochaine», a indiqué Jean Bélanger.

Sur la scène internationale, le top 10 d’Israel-Premier Tech au cumulatif du Tour de France a permis à l’équipe de grimper de quelques positions au sein du classement du classement UCI World Tour. Actuellement, la formation est positionnée au 10e rang, ce qui augure très bien pour la suite.